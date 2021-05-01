В Париже 1 мая проходит традиционная первомайская демонстрация. Колонны демонстрантов собрались в 10:00 по местному времени на площади маршала Жуана, откуда начали движение в сторону площади Республики. Там в 14:00 и началась всеобщая демонстрация. Шествие проходило в плотном кольце полицейских

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В Париже 1 мая проходит традиционная первомайская демонстрация. Колонны демонстрантов собрались в 10:00 по местному времени на площади маршала Жуана, откуда начали движение в сторону площади Республики. Там в 14:00 и началась всеобщая демонстрация. Шествие проходило в плотном кольце полицейских.

В субботу по всей Франции проходят первомайские манифестации, которые в 2020 году не состоялись из-за карантина. По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), в стране ожидаются около 300 первомайских мероприятий. По оценке французских властей, в них принимают участие порядка 100 тысяч человек.

В Париже в шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Как уточняет BFM, в Париже дежурят 12 рот Республиканских отрядов безопасности (CRS) полиции, плюс небольшие отряды оперативного реагирования. По оценкам МВД, в Париже насчитывается от 400 до 600 "элементов, угрожающих общественному порядку" в ходе манифестаций.

Вначале обстановка в столице Франции была относительно спокойной, но вскоре манифестанты начали кидать в полицию фейерверки, камни, бутылки и взрывать в центре колонны петарды. Полиция пыталась сдерживать толпу, однако все вылилось в столкновения.

В итоге парижская полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Во время демонстрации было задержано 17 человек. Причины задержания не уточняется. По предварительным данным, речь идет об участниках столкновений с полицией, произошедших на акции движения "Желтые жилеты", сообщает ТАСС.

Tranquilo el 1ero de mayo aquí en Paris ????: pic.twitter.com/jnixI35xrE — Eduardo Rodríguez (@_privatelawyer) May 1, 2021

Как напоминает РИА "Новости", акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности ранее проходили во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.