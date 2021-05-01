В Индии зафиксирован восьмой подряд суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом. Суточный прирост выявленных инфицированных в Индии составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала пандемии

sanjoykarmakar / DepositPhotos Прививку от коронавируса в Индии, по данным на 1 мая, получили более 154 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,7 миллиона

MoHFWIndia / Facebook

В Индии зафиксирован восьмой подряд суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом. Суточный прирост выявленных инфицированных в Индии составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала пандемии. Число новых заболевших уже 10 дней подряд превышает 300 тысяч человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано свыше 19,1 миллиона случаев COVID-19, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211,8 тысяч человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллиона. Наибольшее число случаев коронавируса в Индии пришлось на штат Махараштра (+66,1 тыс. новых заболевших), в штате Керала - 38 607 новых случаев, в штате Уттар-Прадеш - 35 104 случаев, Карнатака - 35 024, Дели - 24 235.

Прививку от коронавируса в Индии, по данным на 1 мая, получили более 154 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,7 миллиона.

Эксперты: "Это верхушка айсберга", реальная смертность минимум в 10 раз выше, виной всему мутант B.1.617

По данным экспертов, количество незарегистрированных случаев коронавируса в Индии, скорее всего, будет еще больше, так как ситуацию усугубил новый "двойной мутант" B.1.617, который несет в себе две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма.

В среднесрочной перспективе нынешний экспоненциальный рост новых случаев заражения может стать проблемой не только для индийского субконтинента, включающего Индию и соседние с ней страны, но и для всего мира.

Для иллюстрации экспоненциального роста, есть подходящая индийская легенда, неподвластная времени, напоминает Deutsche Welle: давным-давно индийский раджа Баграм тиранил своих подданных, вел бесконечные войны с соседям, страна бедствовала. Чтобы отвадить молодого раджу от постоянных войн, мудрый брамин Назирь изобрел игрушечную войну - шахматы, на 64 полях которой король был самой важной фигурой, но без поддержки пешек и других фигур ничего не мог добиться.

Игра понравилась радже и он захотел вознаградить изобретателя. Умный Назирь пожелал, чтобы на первое поле шахматной доски положили одно пшеничное зерно, на второе поле вдвое больше, то есть два. И так далее, удваивая количество зерен на каждом следующем поле.

Правителя оскорбила мнимая скромность брамина, потому что он не смог осознать насколько велико желание. Придворным математикам понадобилось несколько дней, чтобы рассчитать необходимое количество зерен пшеницы. В итоге радже донесли, что столько пшеницы в стране невозможно вырастить.

Умный брамин должен был получить 18 триллионов 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысячу 615 зерен пшеницы, что соответствует примерно 730 млрд тонн пшеницы. Для сравнения это почти в тысячу раз превышает урожай пшеницы, собранной в мире в 2020 году (776,78 млн тонн).

Индекс репродукции коронавируса (R) тоже равен двум, то есть каждый заразившийся коронавирусом человек инфицирует еще двоих. В настоящее время в Индии проживает 1,395 млрд человек, из них коронавирусом инфицировано более 19 млн. К счастью, репродуктивное число R значительно ниже, чем в шахматной легенде. Согласно отчету Indiatoday, оно в настоящее время в стране равняется 1,32. Однако во время первой волны пандемии в марте 2020 года число R в Индии было - 1,83. Поэтому в текущей ситуации вполне можно ожидать, что число инфицированных вскоре почти удвоится.

Несмотря на уже ошеломляющие цифры, эксперты полагают, что реальное количество смертей от COVID-19 в Индии может быть намного выше официального.

Шокирующие кадры с умирающими пациентами в машинах скорой помощи и сжиганием тел на кострах возле крематориев, на улицах, площадях и в парках свидетельствуют о том, что масштабы трагедии намного серьезнее.

Медики и эксперты предполагают, что относительно низкие показатели смертности от COVID в стране не соответствуют действительности. По словам наблюдателей, предполагаемые случаи заражения не включают в итоговую статистику. При этом в качестве причины смерти указываются имевшиеся у пациентов хронические заболевания.

Существуют серьезные расхождения между официальным количеством смертей от последствий COVID-19 и данными по кремации и погребению умерших. Последние многократно превышают показатели, которых можно было бы ожидать. Фактическое количество смертей от COVID-19 может превышать официальные цифры в 5-10 раз, полагают эксперты.

Проблема усугубляется и отсутствием эффективной системы регистрации смертей во многих регионах страны. Причина смерти человека редко устанавливается квалифицированным медработником, поэтому данные о смертности от COVID нельзя считать достоверными, указывают эксперты.

"Правительство страны не располагает достаточным количеством данных для того, чтобы должным образом отреагировать на широкое распространение COVID-19 среди населения, проживающего в сельской местности", - подчеркивает вирусолог Джейкоб Джон.

Поскольку надежная система регистрации смерти в Индии отсутствует, официальная статистика заболеваемости COVID-19 и смертности от его последствий отображает лишь данные, поступающие из лабораторий и больниц.

Отслеживать смертность за пределами медицинских учреждений в Индии в данный момент невозможно, поэтому официальное число случаев заражения может быть лишь верхушкой айсберга из-за низких показателей тестирования за пределами больших городов. Фактическая заболеваемость и смертность в Индии может быть в 10-30 раз выше официальной, допускает сотрудник Университета имени Джавахарлала Неру Викас Баджпай.