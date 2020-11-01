Правящая партия "Грузинская мечта", исходя из уже подсчитанных в ЦИК голосов избирателей на прошедших накануне парламентских выборах, может самостоятельно без создания коалиции сформировать правительство, сообщает "Интерфакс".После подсчета 90,56% (с 3484 избирательных участков из 3847) голосов избирателей, проголосовавших на парламентских выборах, ЦИК страны сообщила, что правящая партия "Грузинская мечта" продолжает лидировать на данном этапе по пропорциональной системе и набирает 48,13% голосов.

Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", согласно последним данным, набрал 26,8%, партия "Европейская Грузия" - 3,78%.

Кандидаты от правящей партии лидируют и в большинстве мажоритарных округов. Всего избираются 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 - по округам. В парламент также проходит ряд малых партий, поскольку проходной барьер снижен до 1%.Как в воскресенье заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, у партии будет право единолично сформировать будущее правительство.

"В пропорциональной части и на основе тех результатов, которые опубликованы на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получает 62 мандата. Кроме того, посчитаны данные кандидатов в мажоритарные депутаты и уже можно сейчас сказать, что 14 из них победили. Исходя из этого, простой арифметикой мы можем вычислить, что "Грузинская мечта" гарантировала себе 76 мандатов", - сказал Кобахидзе, отметив, что это дает партии право единолично сформировать правительство.

По предварительным данным второй тур состоится в 16 одномандатных округах. В случае, если и в этих округах победят кандидаты от правящей партии, то количество мандатов "Грузинской мечты" в парламенте увеличится до 92.В парламент прошла одна из старейших политических сил, представленных на этих выборах, - Лейбористская партия, которую возглавляет Шалва Нателашвили. У нее на данный момент 1,01% голосов.

Партия экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - демократическое движение" пока не получает необходимых голосов. У нее 0,86%.

Оппозиция заявила о несогласии с результатами голосования еще до публикации официальных результатов. Михаил Саакашвили призвал граждан выйти на митинг на проспект Руставели в центре Тбилиси вечером 1 ноября.

1 ноября ожидается также пресс-конференция миссии зарубежных наблюдателей.

Выборы были проведены по новым правилам после того, как в результате компромисса между властями и оппозицией было изменено законодательство.

"Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили правит в Грузии с 2012 года. Оппозиция обвиняет ее в проведении пророссийской политики, власти страны это упорно отрицают.