Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме в час ночи по местному времени (8 утра по московскому). Ранены по меньшей мере пять человек, сообщает "Интерфакс".
Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии "разной степени тяжести". Нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Это мужчина примерно 25 лет. Он задержан.
Нападение произошло близ Парламентского холма, в районе исторического отеля Chateau Frontenac в старой части города. Там также находится здание законодательного собрания провинции Квебек. Это исторический центр города Квебека, столицы одноименной провинции Канады,
Местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Сообщений о мотивах поступка подозреваемого также пока нет.
Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK— ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020