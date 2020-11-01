Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме в час ночи по местному времени (8 утра по московскому). Ранены по меньшей мере пять человек, сообщает "Интерфакс".

Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии "разной степени тяжести". Нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Это мужчина примерно 25 лет. Он задержан.

Нападение произошло близ Парламентского холма, в районе исторического отеля Chateau Frontenac в старой части города. Там также находится здание законодательного собрания провинции Квебек. Это исторический центр города Квебека, столицы одноименной провинции Канады,

Местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Сообщений о мотивах поступка подозреваемого также пока нет.