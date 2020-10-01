Комиссия по президентским дебатам США (CPD), которая организовывает дебаты с 1988 года, к следующему раунду изменит формат беседы, чтобы обсуждение вопросов проходило более упорядоченно

Стоп-кадр видео CNA / Youtube.com Такое решение было принято по итогам первых теледебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом, которые СМИ назвали худшими в истории

Стоп-кадр видео CNA / Youtube.com

Комиссия по президентским дебатам США (CPD), которая организовывает дебаты с 1988 года, к следующему раунду изменит регламент беседы, чтобы обсуждение вопросов проходило более упорядоченно. Такое решение было принято по итогам первых теледебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом, которые СМИ назвали худшими в истории.

"Вчерашняя дискуссия ясно показала, что необходимо добавить дополнительную структуру к формату оставшихся дебатов, чтобы обеспечить более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия внимательно изучит изменения, которые предстоит принять, и вскоре объявит об этих мерах", - говорится на сайте CPD. При этом комиссия поблагодарила за профессионализм модератора первых дебатов журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса.

По данным телеканала CBS, модераторам дебатов позволят отключать микрофоны кандидатов, если они будут нарушать заранее установленные правила.

Байдену и Трампу перед выборами предстоят еще два раунда дебатов - 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 7 октября состоятся дебаты между действующим вице-президентом США Майком Пенсом и его соперницей из команды Байдена сенатором Камалой Харрис.

Первые президентские предвыборные теледебаты прошли 29 сентября в Кливленде, штат Огайо, и запомнились в первую очередь взаимными оскорблениями кандидатов. Соперники перешли на личности уже через 10 минут после начала беседы. По подсчетам CBS, Трамп 73 раза перебил Байдена, вставляя реплики и замечания, высказывал сомнения в умственных способностях оппонента, напомнил о проблемах его сына с наркотиками.

Байден в конце концов попросил президента "заткнуться", назвал его "собачонкой Путина", клоуном и худшим президентом Америки. В итоге, как отметили обозреватели, избиратели, которые еще не определились с выбором, не смогли узнать из этих дебатов ничего нового. К такому выводу пришли как настроенные против Трампа СМИ, так и, например, канал Fox News, поддерживающий президента.

Кроме того, Трамп абсолютно ничего не сказал о своей программе на ближайшие четыре года - это уникальный случай в истории американских теледебатов, отмечает "Новая газета".

Байден приветствовал планы по изменению формата теледебатов к следующему раунду. Предвыборный штаб Трампа выступил против, объяснив, что правила меняют ради Байдена, который "был побит", в то время как действующий президент выглядел "доминирующей силой", "контролировал всю беседу" и "прижимал" своего оппонента. При этом по опросам CBS и CNN Байден на дебатах показал себя лучше Трампа.

Сам Трамп сказал, что получил удовольствие от дебатов с "Сонным Джо", как он называет Байдена, и объявил своим сторонникам о "крупной победе", сославшись на "самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения".