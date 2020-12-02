Британия отменяет общенациональный карантин, его заменят трехуровневой системой местных ограничений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на энтузиазм по поводу массовой вакцинации, ни одна вакцина еще не была одобрена регуляторами
 
 
 
Британия отменяет общенациональный карантин, его заменят трехуровневой системой местных ограничений
Pixabay.com
 
 
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на энтузиазм по поводу массовой вакцинации, ни одна вакцина еще не была одобрена регуляторами
Ben Shread / wikimedia.org

Британский парламент поддержал отмену общенационального карантина, введенного 5 ноября. Со 2 декабря ему на смену приходит обновленная трехуровневая система местных ограничений, вызвавшая ожесточенную критику консервативного правительства, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на энтузиазм по поводу массовой вакцинации, ни одна вакцина еще не была одобрена регуляторами. "Мы не можем наверняка знать, когда это произойдет, и до этого момента не можем позволить себе расслабиться, особенно в холодные зимние месяцы", - заявил Джонсон, выступая в британском парламенте.

Он признал, что карантинные меры облегчили работу Национальной системе здравоохранения, однако вирус еще не побежден. По последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, сейчас в Англии один из 85 человек заражен коронавирусом - намного больше, чем летом.

По словам Джонсона, в условиях сохраняющейся угрозы распространения вируса и критического увеличения нагрузки на медработников власти не могут слишком сильно ослаблять меры борьбы с инфекцией, несмотря на очевидный ущерб, который они наносят обществу, экономике и психическому здоровью людей. На значительной части территории страны, где проживает больше 35% ее населения, будут действовать наиболее строгие ограничения, не всегда учитывающие эпидемическую ситуацию и предусматривающие запрет на работу питейных заведений и предприятий общественного питания.

Со 2 декабря в силу вновь вступает трехуровневая система ограничений для отдельных графств и городских агломераций, причем правила стали строже, чем раньше. Первый (средний) уровень угрозы, предусматривающий наиболее мягкие ограничения и позволяющий людям встречаться группами не более чем из шести человек в закрытых помещениях, первоначально будет действовать лишь в трех регионах Великобритании - в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли у побережья Корнуолла.

На большей части территории Англии, включая Лондон, будет действовать второй (высокий) уровень угрозы. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00. Разрешено проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% от полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении.

Третий (очень высокий) уровень угрозы, который затрагивает 23 млн человек, означает сохранение запрета на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они по-прежнему смогут торговать только на вынос). Проведение массовых мероприятий запрещено, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, являются наиболее строгими.

При этом на период рождественских праздников с 23 по 27 декабря обещаны некоторые послабления: трем семьям или трем компаниям людей, живущих отдельно, разрешат встретить Рождество вместе независимо от уровня ограничений. При этом люди заранее должны определиться, с кем именно они намерены проводить праздники, так как состав группы менять нельзя. Актерам, встречающимся с детьми в образе Санта-Клауса, не надо будет носить маски, однако в так называемых гротах Санта-Клауса на территории крупных супермаркетов, торговых центров, парков развлечений и школ придется соблюдать социальную дистанцию.

По утверждению правительства, точно оценить степень воздействия новых ограничений на экономику невозможно. В британском Центре экономических и деловых исследований полагают, что они будут обходиться стране в 900 млн фунтов ($1,2 млрд) в день, тогда как ущерб от весеннего карантина составлял около 2,4 млрд фунтов ($3,2 млрд) в день.

Джонсон обещал, что необходимость в продлении мер борьбы с инфекцией на территории отдельных регионов будет оцениваться каждые две недели, однако в правительстве признают, что необходимость в ограничениях сохранится по меньшей мере до конца марта - начала апреля, даже если массовая вакцинация начнется в декабре.

Хотя в кабмине утверждают, что уровень угрозы во многих регионах страны может быть снижен уже по итогам первой оценки эпидемической ситуации 16 декабря, специалисты ожидают, что в тех частях страны, где начинает действовать второй (высокий) уровень угрозы распространения вируса, он будет скорее повышен, нежели снижен.

Режим карантина был введен правительством Джонсона 5 ноября на территории Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании. Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. Однако фактически карантин был общенациональным, так как в конце осени меры борьбы с распространением инфекции были существенно ужесточены повсеместно.

В Англии были закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Были разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии было разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. При этом продолжали работать детские сады, школы, многие университеты, а также парламент и суды.