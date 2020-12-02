Британия отменяет общенациональный карантин, его заменят трехуровневой системой местных ограничений

Pixabay.com Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на энтузиазм по поводу массовой вакцинации, ни одна вакцина еще не была одобрена регуляторами

Ben Shread / wikimedia.org

Британский парламент поддержал отмену общенационального карантина, введенного 5 ноября. Со 2 декабря ему на смену приходит обновленная трехуровневая система местных ограничений, вызвавшая ожесточенную критику консервативного правительства, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на энтузиазм по поводу массовой вакцинации, ни одна вакцина еще не была одобрена регуляторами. "Мы не можем наверняка знать, когда это произойдет, и до этого момента не можем позволить себе расслабиться, особенно в холодные зимние месяцы", - заявил Джонсон, выступая в британском парламенте.

Он признал, что карантинные меры облегчили работу Национальной системе здравоохранения, однако вирус еще не побежден. По последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, сейчас в Англии один из 85 человек заражен коронавирусом - намного больше, чем летом.

По словам Джонсона, в условиях сохраняющейся угрозы распространения вируса и критического увеличения нагрузки на медработников власти не могут слишком сильно ослаблять меры борьбы с инфекцией, несмотря на очевидный ущерб, который они наносят обществу, экономике и психическому здоровью людей. На значительной части территории страны, где проживает больше 35% ее населения, будут действовать наиболее строгие ограничения, не всегда учитывающие эпидемическую ситуацию и предусматривающие запрет на работу питейных заведений и предприятий общественного питания.

Со 2 декабря в силу вновь вступает трехуровневая система ограничений для отдельных графств и городских агломераций, причем правила стали строже, чем раньше. Первый (средний) уровень угрозы, предусматривающий наиболее мягкие ограничения и позволяющий людям встречаться группами не более чем из шести человек в закрытых помещениях, первоначально будет действовать лишь в трех регионах Великобритании - в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли у побережья Корнуолла.

На большей части территории Англии, включая Лондон, будет действовать второй (высокий) уровень угрозы. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00. Разрешено проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% от полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении.

Третий (очень высокий) уровень угрозы, который затрагивает 23 млн человек, означает сохранение запрета на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они по-прежнему смогут торговать только на вынос). Проведение массовых мероприятий запрещено, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, являются наиболее строгими.

При этом на период рождественских праздников с 23 по 27 декабря обещаны некоторые послабления: трем семьям или трем компаниям людей, живущих отдельно, разрешат встретить Рождество вместе независимо от уровня ограничений. При этом люди заранее должны определиться, с кем именно они намерены проводить праздники, так как состав группы менять нельзя. Актерам, встречающимся с детьми в образе Санта-Клауса, не надо будет носить маски, однако в так называемых гротах Санта-Клауса на территории крупных супермаркетов, торговых центров, парков развлечений и школ придется соблюдать социальную дистанцию.

По утверждению правительства, точно оценить степень воздействия новых ограничений на экономику невозможно. В британском Центре экономических и деловых исследований полагают, что они будут обходиться стране в 900 млн фунтов ($1,2 млрд) в день, тогда как ущерб от весеннего карантина составлял около 2,4 млрд фунтов ($3,2 млрд) в день.

Джонсон обещал, что необходимость в продлении мер борьбы с инфекцией на территории отдельных регионов будет оцениваться каждые две недели, однако в правительстве признают, что необходимость в ограничениях сохранится по меньшей мере до конца марта - начала апреля, даже если массовая вакцинация начнется в декабре.

Хотя в кабмине утверждают, что уровень угрозы во многих регионах страны может быть снижен уже по итогам первой оценки эпидемической ситуации 16 декабря, специалисты ожидают, что в тех частях страны, где начинает действовать второй (высокий) уровень угрозы распространения вируса, он будет скорее повышен, нежели снижен.

Режим карантина был введен правительством Джонсона 5 ноября на территории Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании. Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. Однако фактически карантин был общенациональным, так как в конце осени меры борьбы с распространением инфекции были существенно ужесточены повсеместно.

В Англии были закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Были разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии было разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. При этом продолжали работать детские сады, школы, многие университеты, а также парламент и суды.