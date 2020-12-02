BioNTech SE / twitter.com Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на применение вакцины Pfizer и BioNTech

BioNTech SE / twitter.com

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили первую лицензию на выпуск своей вакцины от COVID-19. Как сообщается на сайте BioNTech, лицензию на использование вакцины выдало британское государственное управление по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Решение о применении вакцины было выдано на основании результатов третьей фазы клинических испытаний, которые продемонстрировали эффективность препарата на уровне 95%. Результаты были получены и для переболевших, и для не болевших до этого COVID-19. Эффективность подтверждена для граждан разных возрастных, половых, расовых и иных характеристик.

Заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в минувший понедельник. Первые партии вакцины Pfizer / BioNTech поступят в Великобританию уже в ближайшие дни, британские власти договорились о закупке 40 млн доз. По оценкам министра здравоохранения Великобритании Мэта Хэнкока, 10 млн доз будут поставлены еще до конца 2020 года.

"Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании - исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение - цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании ", - заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, слова которого приводит РИА "Новости".

Первыми вакцину получат люди, входящие в группу риска по заболеваемости, в том числе живущие в домах престарелых, а также сотрудники этих учреждений, пожилые люди старше 80 лет, врачи и весь медицинский персонал. Ожидается, что в ближайшие дни вакцина Pfizer / BioNTech получит лицензию также в США, которые заказали 100 млн доз, и в ЕС, где заказано 200 млн доз.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет стоить 15,5 евро за дозу, сделка включает компенсацию для стран ЕС на случай, если производители решат перенаправить свой товар в США. Всего Евросоюз может заплатить более 10 миллиардов долларов за сотни миллионов доз вакцин от двух производителей - Pfizer-BioNTech и CureVac. В соответствии с заключенной сделкой Pfizer и BioNTech получат от Евросоюза от 3,1 до 4,65 миллиардов евро за 200 или 300 миллионов доз вакцины.