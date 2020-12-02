Внедорожник протаранил толпу пешеходов в немецком городе Трир, погибли пять человек

RT на русском / youtube.com По данным полиции, преступление было намеренным, за рулем находился нетрезвый мужчина

Polizei - Deutschland / youtube.com

Внедорожник протаранил толпу пешеходов в городе Трир на западе Германии. Погибли пять жителей города, среди них маленький ребенок. Еще 15 человек получили ранения, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое. По данным полиции, преступление было намеренным, за рулем находился нетрезвый мужчина.

Инцидент произошел днем 1 декабря. Старенький Land Rover на большой скорости въехал в прохожих. По словам одного из очевидцев, которые приводит портал Focus, автомобиль двигался со скоростью 70-80 километров в час. Водитель не сигналил и не жал на тормоза. В региональном МВД уточнили, что машина двигалась "зигзагообразными линиями", чтобы пострадало как можно больше людей.

В этом году из-за коронавируса в Трире отказались от рождественских ярмарок, поэтому пешеходная зона в центре города не была закрыта от машин. Водитель оказал сопротивление полиции, но его удалось быстро задержать. Полиция попросила местных жителей оставаться дома в связи с терактом и избегать района происшествия, а также не размещать в интернете фото и видео инцидента, пишет издание Volksfreund.

Задержанным оказался местный житель, 51-летний гражданин ФРГ Бернд В. До этого он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам прокурора Трира Петера Фритцена, ничто не указывает на политические или религиозные мотивы преступления. Россиян среди пострадавших нет, сообщили в Twitter посольстве РФ в Берлине.

Two people were killed and at least 10 injured after a car drove into pedestrians in the German city of Trier.



A 51-year-old German man has been arrested. pic.twitter.com/CyCulgVikB— DW News (@dwnews) December 1, 2020

Сообщается, что преступник часто выпивал в местной кебабной. В момент наезда на пешеходов он был сильно пьян - концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,4 промилле. По информации прокуратуры, у мужчины не было постоянного места жительства, и он жил в своей машине. По другой версии, которую приводит Der Spiegel, он жил в машине только последние несколько дней. В ведомстве не исключили, что у преступника имеются проблемы с психикой.

Водитель действовал в одиночку. В день задержания его допросили, однако итоги допроса не раскрываются. 2 декабря мужчина предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.

Прибывший в Трир министр внутренних дел Майнца Роджер Левенц сравнил инцидент с авиакатастрофой в Рамштайне в августе 1988 года: в результате столкновения самолетов на авиасалоне погибли 70 человек. Мэр Трира Вольфрам Лейбе назвал этот день "самым мрачным в городе со времен Второй мировой войны" и поблагодарил людей из соседних стран за профессиональный подход и большую солидарность. Медицинскую поддержку предложили Люксембург и Франция.