Михаил Фридман( на фото - слева) и Петр Авен

Фото: ActuaLitté / Flickr

Четверо крупных российских бизнесменов, а также госкомпания "Роснефть" в течение нескольких недель подали в Лондоне судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нем в прошлом году книгой московского корреспондента The Financial Times Кэтрин Белтон "Люди Путина", пишет газета The Financial Times.

Речь идет о совладельце "Альфа-групп" Михаиле Фридмане, председателе совета директоров "Альфа-банка" Петре Авене и предпринимателе Шалве Чигиринском Они утверждают, что изложение событий в книге является клеветой.

Книга Белтон, которая 16 лет прожила в России, вышла в свет весной 2020 года в Великобритании. В ней говорится о приходе Путина к власти и его связях с олигархами. Что именно в книге вызвало претензии бизнесменов и российской госкомпании, пока неизвестно.

Представитель Михаила Фридмана сообщил изданию, что бизнесмены подали иски не сговариваясь, между собой эту тему не обсуждали. Он указал, что издательство до этого отказалось обсуждать предлагаемые адвокатами меры по исправлению ситуации. В "Роснефти" на запрос о комментарии не ответили. С Чигиринским издание связаться не смогло.

В заявлении издательства также подчеркивается, что, по ее мнению, при написании "Людей Путина" была проделана "авторитетная, важная и добросовестная работа", касающаяся современной России, которую оценили эксперты в этой области. "Мы будем решительно защищать эту прорывную книгу и право говорить о вопросах, представляющих значительный общественный интерес", - добавили в HarperCollins.

Первый иск о клевете против HarperCollins еще в марте подал Роман Абрамович. Он заявил что в книге содержались "ложные и порочащие" заявления. В частности, из судебных документов следует, что в иске оспаривается утверждение, будто Путин распорядился в 2003 году купить футбольный клуб "Челси", пишет Financial Times. Тогда HarperCollins заявила, что готова рассмотреть "разумные заявления" Романа Абрамовича, однако юристы последнего устранились от дискуссий, а также не приняли предложение мирно решить конфликт

Представитель Абрамовича в этот раз отказался от дополнительных комментариев.

Книга "Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и затем перешел в наступление на Запад" вышла в июне 2020 года. В ней говорится о том, что группа приближенных к президенту Владимиру Путину бывших офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании и государственные институты.

При создании были использованы комментарии источников в Кремле, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, олигархов, криминальных элементов, большая часть из них - анонимные.

"Люди Путина" стала книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph.