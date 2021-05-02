В Индии зафиксированы 3 689 случаев гибели пациентов от COVID-19 за сутки - это максимальное значение за все время распространения вируса в стране

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В Индии зафиксированы 3 689 случаев гибели пациентов от COVID-19 за сутки - это максимальное значение за все время распространения вируса в стране, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.

При этом Associated Press сообщает, что за сутки выявлены 392 488 случаев заражения. Таким образом, прирост немного снизился относительно субботы, когда в стране впервые зарегистрировали более 400 тысяч заболевших.

Ранее стало известно, что в некоторых больницах страны пациенты гибнут из-за нехватки кислорода. Руководство нескольких медицинских учреждений, по данным Associated Press, обратилось в Верховный суд, и тот заявил о грозящем властям наказании в случае срыва поставок кислорода.

Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 1 826 219 человек, общее число привитых граждан составило 156 816 031.