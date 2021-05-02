Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны четырехдневного конфликта на границе . Ситуация там "характеризуется как стабильная", сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook 1 мая стороны договорились о прекращении огня и отводе войск. 2 мая Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны четырехдневного конфликта на границе . Ситуация там "характеризуется как стабильная", сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации. Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме", - цитирует сообщение ГНКБ агентство ТАСС.

Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек, сообщила на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова, сообщил "Интерфакс". "На 2 мая число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек, 34 погибли", - сказала Солтонбекова.

Более 30 тыс. граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, заявила Солтонбекова. "Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек", - сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них - это дети и подростки.

По словам замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

По данным на субботу, сообщалось, что в ходе конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. Конфликт начался после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в этом районе начались столкновения между военными двух стран.

1 мая стороны договорились о прекращении огня и отводе войск. 2 мая Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта.