Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, заразившегося COVID-19, ухудшилось, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Vanity Fair. Два близких к Белому дому республиканцев рассказали изданию, что в администрации президента беспокоятся о 74-летнем Трампе из-за его возраста.

"У Трампа кашель и температура. У Мелании, насколько известно, симптомов нет", - сообщает издание. Накануне вечером президент США по телефону давал интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп обнаружили коронавирус. Bloomberg, который ссылается на свои источники, сообщил, что президент почувствовал недомогание в среду, однако его окружение предполагало, что он просто устал.

Как рассказал президент США в Twitter, они с женой немедленно сели на карантин. Ранее в пятницу лечащий врач Трампа сообщил, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо и нет необходимости передавать какие-либо его полномочия вице-президенту. У вице-президента Майкла Пенса коронавирус не обнаружен.

В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.

Необходимость карантина вносит серьезные коррективы в планы Трампа, который будет вынужден в ближайшее время отказаться от предвыборных встреч и других мероприятий.

Трампа в США критиковали за недостаточно серьёзное отношение к опасности эпидемии - особенно в её начале. В частности, он долгое время отказывался носить лицевую маску. Впоследствии президент начал её надевать на публичных мероприятиях.