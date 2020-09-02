Здание Ведомства федерального канцлера

JJFarquitectos / DepositPhotos Алексей Навальный, Новосибирск, август 2020 года

Алексей Навальный / YouTube

Лаборатория фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил Германии обнаружила в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В связи с этим правительство Германии осудило покушение на лидера российской оппозиции. "Власти РФ должны объяснить произошедшее", - подчеркивается в заявлении. Супруга Алексея Навального Юлия и лечащие врачи проинформированы о результатах исследования военной лаборатории.

Также федеральное правительство Германии сообщит о результатах расследования своим партнерам в ЕС и НАТО через министерство иностранных дел. На высшем уровне будут вырабатываться стратегии дальнейшей политики в отношении России.

Кроме того, федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как подчеркнул представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, то, что Навальный в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества - это вопиющий случай".

Представитель немецкого правительства также сообщил, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

По словам Зайберта, Германия примет меры "в зависимости от реакции Москвы". Какие это могут быть меры, он не уточнил.

В свою очередь официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры, ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего.

Источник ТАСС заявил, что российские криминалисты не нашли в организме и на вещах блогера ядовитых или отравляющих веществ. Кроме того, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью Навального.

Аналогичный комментарий дал и информированный источник "Интерфакса". "Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было. Этим выводам мы доверяем", - сказал собеседник агентства.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Сразу было выдвинуто предположение, что его отравили.

По версии, которой придерживается глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, Алексея Навального пытались убить, подстроив покушение под несчастный случай. Именно поэтому использовался сильнодействующий яд, а время для отравления было выбрано таким образом, чтобы политик оказался в критическом состоянии на борту самолета, где ему наверняка не смогут быстро оказать квалифицированную помощь. Однако оппозиционера спасло то, что командир принял решение экстренно сажать воздушное судно в Омске, а врачи скорой помощи сразу заподозрили отравление и вкололи Навальному атропин (антидот).

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite. Германские врачи, лечащие его, тоже склонялись к версии об отравлении, а потому и обратились за помощью к специалистам бундесвера.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме на тот момент медики не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы. Именно они, по версии британских следователей, организовали химатаку в Солсбери в марте 2018 года, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального.

Более того, с самого начала чиновники заявляли, что не считают версию об отравлении достойной внимания. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 25 августа, что нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме".

Обязанность искать возможные яды Песков переложил на медиков. "Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - цитировал Пескова ТАСС.

Впрочем, совсем исключать версию отравления в руководстве РФ не стали. Причем власти уже "нашли" заказчиков этого преступления, говорить о котором в Кремле считают преждевременным. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, отравление Навального - это, возможно, провокация Запада.

"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил председатель Государственной думы.