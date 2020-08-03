Утечка деталей торговых переговоров между Великобританией и США, распространенная в преддверии выборов в парламент Соединенного Королевства в декабре 2019 года, произошла после взлома хакерами электронной почты тогдашнего министра торговли Соединенного Королевства Лиама Фокса, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, близких к расследованию.

Они не уточнили, о какой организации или компании, осуществившей взлом, может идти речь, однако высказали уверенность, что за атакой стояло некое государство. Представитель правительства в ответ на просьбу Reuters не стал комментировать информацию источников агентства, сославшись на ведущееся расследование.

Напомним, конфиденциальные документы о торговых переговорах с США появились в интернете в преддверии выборов 2019 года. По словам источников агентства, хакеры входили в аккаунт Фокса несколько раз в период с 12 июля 21 октября прошлого года.

Среди украденной информации было шесть пакетов документов, где подробно описываются торговые переговоры между Великобританией и США. Reuters не удалось установить, какой из аккаунтов Фокса был взломан и когда это впервые произошло. Лиам Фокс ушел с поста министра торговли 24 июля 2019 года, он до сих пор остается членом парламента. Официальный представитель Фокса неоднократно отказывался от комментариев.

В июле 2020 года глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что правительство Соединенного Королевства считает, будто "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в прошлогодние британские парламентские выборы путем распространения "незаконно полученных" правительственных документов. Он заявил, что российские силы пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года, распространяя онлайн незаконно полученные и подвергшиеся утечке правительственные документы, раскрывающие подробности новой торговой сделки между США и Великобританией.

При этом Рааб добавил, что признаков наличия "широкомасштабной кампании" по вмешательству в британские демократические процессы выявлено не было.

Также в июле Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29, которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ответ на эти обвинения заявил, что Москва не занимается "каким бы то ни было вмешательством" и не видит этом смысла. Утверждения спецслужб королевства о якобы предпринятых Москвой попытках похищения данных о разработке вакцин от нового коронавируса он назвал бессмыслицей.