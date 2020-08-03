СБУ взяла штурмом отделение банка в Киеве, которое угрожал взорвать называющий себя "святым духом" захватчик

СБУ Украины Служба безопасности Украины в ходе штурма задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в киевском бизнес-центре

СБУ / 112.ua

Служба безопасности Украины в ходе штурма задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в киевском бизнес-центре. Около 12:00 сотрудница "Универсал банка", расположенного в БЦ "Леонардо" сообщила в полицию о мужчине с рюкзаком, который зашел в офис и стал угрожать взрывом.

При этом он отпустил сотрудников банка. Руководитель отделения осталась внутри по собственному желанию. В Киеве были введены в действие спецоперация "Гром" и "Бумеранг", на месте был создан оперативный штаб СБУ и полиции. Позже СБУ полностью взяла на себя руководство операцией на месте.

Преступник требовал присутствия журналистов. В СБУ сообщали, что при себе у него спортивная сумка и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод. По предварительным данным, мужчина оказался гражданином Узбекистана по имени Сухроб Каримов 1988 года рождения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что, судя по его соцсетям, это психически неуравновешенный человек, пишет РБК-Украина.

По требованию мужчины в здание банка вошли журналисты нескольких телеканалов. Также он требовал 40 тысяч гривен (примерно 100 тысяч рублей). Каримов утверждал, что бомба взорвется даже если его убьют. Как пишет Telegram-канал Life Shot, мужчина он представился журналистам "святым духом" и пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

Главу государства поставили в известность о происходящем. Перед штурмом здания спецназ попросил журналистов отключить прямые эфиры. Во время задержания взрыва не произошло, мужчину вывели под руки и и посадили в спецавтомобиль, сообщает портал 112 Украина. Руководитель отделения банка, которая все это время находилась с захватчиком, не пострадала.

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Это уже третий подобный инцидент за последнее время на Украине. 21 июля в Луцке 44-летний ранее судимый Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров в рейсовом автобусе и продержал их там более 12 часов. Он требовал от первых лиц Украины публично назвать себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - опубликовать в соцсетях видеозапись с призывом смотреть фильм 2005 года "Земляне", рассказывающий о жестоком обращении людей с животными. Зеленский выполнил это требование, после чего Кривош отпустил всех заложников и был задержан.

23 июля в Полтаве угонщик автомобиля Роман Скрипник при задержании взял в заложники начальника департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области, угрожая гранатой. Злоумышленник потребовал предоставить ему автомобиль и уехал в направлении Киева, преследуемый полицейскими. Через некоторое время он посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесу. Заложник не пострадал. По данным СМИ, офицера уволили.

Беглый преступник 8 дней скрывался в лесу. В ночь на 1 августа группа полицейских нашла место, где он скрывался, - нежилой дом на окраине поселка Опошня Зеньковского района. Во время преследования Скрипник снова взял в заложники полицейского, угрожая гранатой. В результате полицейский спецназ точным выстрелом ликвидировал злоумышленника. Заложник успел в считанные секунды отскочить от места взрыва гранаты и остался невредим. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил полицейских, причастных к обезвреживанию Скрипника.