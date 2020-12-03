ООН проголосовала за исключение каннабиса из списка особо опасных наркотиков

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года

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Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года. Об этом сказано в сообщении на сайте комиссии. Голосование решили провести после соответствующей прошлогодней рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Решение поддержали 27 членов комиссии, один делегат воздержался, еще 25 представителей проголосовали против. Среди противников исключения были Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. Украина оказалась единственной страной, воздержавшейся от голосования.

В ООН признали, что каннабис имеет терапевтические свойства. Это позволит проводить медицинские исследования вещества. The New York Times также называет исключение каннабиса из списка наиболее опасных наркотиков "долгожданным решением", которое положительно скажется на исследованиях и использовании марихуаны в медицинских целях.

Газета уточняет, что решение комиссии не повлияет на изменение международного контроля за каннабисом, поскольку разные страны оценивают растение по-своему. Так, если в Великобритании с 2018 года законодательно разрешена продажа марихуаны и содержащих ее препаратов в медицинских целях по рецепту, выписанному врачом, то представитель Китая в ООН заявил, что страна продолжит строго контролировать использование каннабиса "для защиты от вреда и злоупотреблений".

Как напоминает "Эхо Москвы", в России легализация каннабиса считается угрозой национальной безопасности. В прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании министерского сегмента 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, заявил об обеспокоенности тем, что некоторые государства способствуют распространению так называемых легких наркотиков под предлогом их употребления в рекреационных целях. "Это прямая дорога в наркотический ад", - сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что терроризм и наркотрафик тесно связаны между собой.