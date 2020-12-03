МВД России Владивосток, раздача листовок «Молчать о насилии – значит продолжать его!» с информацией о различных формах домашнего насилия

МВД России

Российское правительство представило Совету Европы план действий и отчиталось о большой проделанной работе по борьбе с домашним насилием в рамках исполнения решения ЕСПЧ по делу "Володина против России".

В качестве наглядных примеров такой борьбы еврочиновникам представили поездки в Швецию для обмена опытом в деле борьбы с домашним насилием, тренинги для журналистов, конкурс на лучший рекламный ролик и 4000 статей в интернете и СМИ, пишут "Открытые медиа".

Дело Валерии Володиной стал первой рассмотренной жалобой на домашнее насилие в России, решение по которой было вынесено в июле прошлого года и вступило в силу в ноябре 2019 года. Суд пришел к выводу, что российские власти не приняли необходимых мер для защиты 34-летней россиянки, которая в течение двух лет жаловалась полиции на жестокое обращение и угрозы со стороны бывшего партнера (всего было семь таких эпизодов).

Володина не смогла добиться, чтобы бывшего сожителя привлекли к уголовной ответственности в Ульяновске или в Москве, где она пыталась скрыться от него. Ей удалось добиться только возбуждения уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за публикации интимных фото, но и оно было приостановлено.

ЕСПЧ не только присудил россиянке компенсацию в 20 тысяч евро, но и обратил внимание российских властей на системные недостатки: национальные правовые механизмы недостаточны для борьбы с домашним насилием, а власти не признают всей серьезности проблемы.

Первый отчет российских властей об исполнении этого решения обсуждает на этой неделе Комитет министров Совет Европы (документ опубликован на сайте ПАСЕ). В нем говорится, что "в Российской Федерации созданы адекватные конституционные гарантии против дискриминации женщин", утверждена Концепция государственной семейной политики и реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017−2022 годы. Кроме того, подготовлен проект закона о предупреждении домашнего насилия и идет работа над соответствующими поправками в УК, УПК и КоАП.

Власти подчеркивают "большую роль полиции" в борьбе против женской дискриминации. Она заключается в изменении статистики и подготовке литературы, посвященной домашнему насилию. По заказу МВД научными и образовательными организациями готовятся методические пособия и обзоры по профилактике домашнего насилия, а в форму статической отчетности МВД планируется включить 87 новых показателей, характеризующих состояние внутренней преступности.

В заслугу МВД власти ставят даже мониторинг интернета с целью поиска публикаций на тему домашнего насилия. По информации МВД, в интернете и СМИ опубликовано более 4000 статей и материалов по теме, рапортуют российские чиновники.

Они заверяют зарубежных коллег, что активно перенимают европейский опыт. В ноябре прошлого года делегация из чиновников разного уровня, сотрудников кризисных центров и региональных омбудсменов посетила Швецию для обмена опытом в этой области, в Москве прошел тренинг для журналистов, а также были названы критерии для выбора победителя конкурса на лучший рекламный ролик, посвященный осведомленности в этих вопросах.

Однако за безразличие полиции к издевательствам над самой Володиной так никого и не наказали. По ее заявлениям были проведены повторные проверки и оснований для возбуждения уголовного дела снова не нашлось - прокуратура признала ранее принятые процессуальные решения законными и обоснованными. Органами внутренних дел, в свою очередь, также были проведены служебные расследования. Дисциплинарные меры по их итогам не применялись в связи с истечением срока давности, но виновные должностные лица (участковые инспекторы и начальники отделений) были предупреждены на случай повторения допущенных нарушений, сообщается в отчете.

Представлявшая интересы Володиной правозащитная организация "Правовая инициатива" также направила в КМСЕ письмо, в котором излагает свою версию происходящего. В нём отмечается: совершенные против заявительницы преступления, включая ее похищение в 2016 году, не расследованы, а виновный так и не понес наказания. Действующее законодательство не содержит определения "домашнего насилия", а различные формы преследования, экономическое и психологическое насилие, по-прежнему не подлежат наказанию. Усугубляет ситуацию отмена уголовного наказания за побои в семье, а также невозможность получить запретительный судебный приказ в отношении насильника.

"Для России характерно абсолютное незнание и непонимание динамики домашнего насилия, его систематического характера, различных форм физического или психологического насилия, присущих ему рисков и последствий", отмечается в документе.

По мнению правозащитников, обсуждаемый сейчас законопроект о предупреждении домашнего насилия также мало что даст, поскольку не учитывает многих существующих форм домашнего насилия и не дает определение понятию "преследование".

Фактически власти РФ не только не ведут реальную борьбу с домашним насилием, но и преследуют правозащитников, которые отстаивают интересы потерпевших. 2 декабря стало известно, что директора нидерландской НКО "Правовая инициатива" Ванессу Коган (она представляла Володину в ЕСПЧ) высылают из России. Коган - гражданка США, но жила в России последние 11 лет и в начале осени подала документы на получение российского гражданства. В среду правозащитнице сообщили, что в получении паспорта ей отказано, а ее вид на жительство аннулирован миграционной службой МВД. В течение двух недель она должна будет покинуть Россию.

В самой организации связывают такое решение со своей эффективной работой в ЕСПЧ - при поддержке юристов "Правовой инициативы" в Страсбурге выиграли в общей сложности 272 заявителя, отмечает пресс-секретарь организации Ксения Бабич. По ее словам, в последнее время "Правовая инициатива" испытывает и проблемы с поиском помещения, что также связано с давлением государства на правозащитников.

"Правовая инициатива" помогала не только жертвам домашнего насилия. Благодаря ей родители российских детей добились обеспечения "самым дорогим лекарством в мире" - "спинразой", покупать которое чиновники ранее отказывались. Правозащитники также борются с женским обрезанием на Северном Кавказе и настаивают на расследовании в регионе похищений жителей, которые, вероятно, были убиты после этого силовиками.