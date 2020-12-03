Избранный президент Молдавии Майя Санду анонсировала обращение оппозиционных депутатов в Конституционный суд и массовый митинг в Кишиневе

Maia Sandu / Facebook В среду Майя Санду позвала своих сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек участвовали в мероприятии, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы

Maia Sandu / Facebook

Избранный президент Молдавии Майя Санду анонсировала обращение оппозиционных депутатов в Конституционный суд и массовый митинг в Кишиневе. Оценивая действия нового парламентского большинства, которое в четверг за считанные минуты приняло целый ряд важнейших законов, она сказала, что "в парламенте действует группа преступников, которые не уважают ни Конституцию, ни закон, ни выбор народа". Комментарий президента приводит "Интерфакс".

Избранный президент отметила, что созданный действующим президентом Игорем Додоном альянс в парламенте утвердил без обсуждения в том и числе закон о бюджете, который "содержит сохранение серых схем в экономике за счет народа".

Она сообщила, что в пятницу депутаты от оппозиции обратятся в Конституционный суд, чтобы "потребовать аннулирования законов, принятых в четверг с нарушением норм законодательства".

"Игорь Додон и социалисты не сделали выводы из результатов недавних выборов президента. Они делают вид, что не понимают волю народа. Люди не требуют невозможного, они хотят, чтобы их перестали обворовывать. А депутаты автоматом принимали закон за законом вопреки волеизъявлению граждан. Они голосовали за то, чтобы продолжать воровать вопреки воле народа", - сказала Санду на брифинге в четверг.

Если парламент "идет против народа" - этот парламент необходимо распустить, считает она. "И мы выйдем, чтобы сказать им, что думает народ", - подчеркнула президент Молдавии.

Санду сказала, что участники предстоящей акции протеста выскажутся за отставку правительства и роспуск парламента. "По их вине страна стоит на грани пропасти. Люди хотят, чтобы новый президент боролся с ворами, особенно с теми, которые сидят в парламенте. Служба информации и безопасности (СИБ) - это не ручная кладь президента Додона, которую он хочет забрать с собой, чтобы скрывать серые схемы, воровство и коррупцию. СИБ должен помочь президенту бороться с коррупцией, и мы не разрешим ворам скрывать, аннулировать голосование народа на президентских выборах", - подчеркнула избранный президент.

Она заявила, что люди должны выйти в воскресенье на митинг протеста. При этом она отметила, что при себе необходимо иметь маски и соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

"Мы вместе остановим эту попытку узурпации власти. Это правительство и парламент должны уйти, люди хотят досрочных выборов. Мы выйдем на центральную площадь Кишинева, чтобы сказать ворам, что их время прошло", - заявила Майя Санду.

Как сообщалось, несмотря на протесты оппозиции новое парламентское большинство в четверг ограничило полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности из подчинения президента в подчинение парламенту. Также было принято еще несколько спорных законопроектов, которые даже не получили положенного в таких случаях заключения правительства и парламентских комиссий. Один из законопроектов снимает запрет "российской пропаганды".