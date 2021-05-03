В понедельник, 3 мая, в Грузии до 12 мая была приостановлена работа общественного транспорта. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны

Ministry of Internal Affairs of Georgia / Facebook

В понедельник, 3 мая, в Грузии до 12 мая была приостановлена работа общественного транспорта. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны.

Как передает ТАСС, власти решили ввести ограничения на работу транспорта для борьбы с распространением инфекции. В пресс-службе кабинета министров уточнили, что запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.

Ранее власти Грузии объявили все дни в период с 4 по 11 мая выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений было рекомендовано работать в удаленном режиме.

Общественный транспорт в Грузии прекращает работать в третий раз за время пандемии. Впервые такое ограничение ввели с марта по май 2020 года. Затем работу общественного транспорта в стране приостанавливали с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Грузии стала снова ухудшаться в марте. 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началась третья волна распространения коронавируса.

С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312 954 случая инфицирования (более 8% населения). 294 252 пациента выздоровели, 4 163 человека умерли. В марте в стране началась вакцинация от коронавируса препаратами британско-шведской компании AstraZeneca и американской фирмы Pfizer. По данным Минздрава страны вакцинацию прошли более 45 тыс. человек, а до конца года власти Грузии рассчитывают привить 60% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.