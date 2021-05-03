Власти Баварии приняли решение отменить проведение пивного фестиваля Октоберфест в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Таким образом, фестиваль, который проводится в Мюнхене более 120 лет и является одной из визитных карточек Германии, отменен второй год подряд

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Власти Баварии приняли решение отменить проведение пивного фестиваля Октоберфест в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Таким образом, фестиваль, который проводится в Мюнхене более 120 лет и является одной из визитных карточек Германии, отменен второй год подряд. Власти полагают, что риски проведения такого масштабного мероприятия осенью этого года все еще будут слишком велики.

По словам премьер-министр Баварии Маркуса Зёдера большие собрания людей под крышами тентов Октоберфеста на фоне употребления алкоголя и с учетом риска завоза новых штаммов из-за рубежа делают проведение фестиваля небезопасным, передает "Интерфакс" . В этом году он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.

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Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер обосновали решение отменить мероприятие непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста с соблюдением требований носить маски и держать социальную дистанцию. Они добавили, что более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, пишет Deutsche Welle .

Сейчас в Германии действует очередной локдаун по коронавирусу, который предполагает запрет собраний большого числа людей и комендантский час. За время пандемии в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано 3,43 млн случаев заражения коронавирусом. 83,3 тыс. человек скончались.