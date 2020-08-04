Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сказал, что белорусские власти будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии в ходе президентской избирательной кампании

BelarusMFA / YouTube Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытке дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Белорусские власти также сообщили о задержании 33 российских наемников. А во вторник Лукашенко заявил о переброске в страну еще одного отряда боевиков

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сказал, что белорусские власти будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии в ходе президентской избирательной кампании. Это заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Владимира Макея с его литовским коллегой Линасом Линкявичусом.

"В рамках обсуждения избирательной тематики Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне, - сказано в сообщении МИД Белоруссии. - Он обратил внимание на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству".

По словам Владимира Макея, вместе с тем власти Белоруссии "будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии".

Министры также затронули тему строительства БелАЭС. По словам Макея, Белоруссия как страна, наиболее пострадавшая от чернобыльской катастрофы, исходит из обеспечения максимальной безопасности станции и готова продолжить взаимодействие по данной проблеме с компетентными международными организациями. "Об этом уведомлена Европейская комиссия и страны - члены Европейского союза", - отмечается в сообщении.

Линкявичус проинформировал коллегу, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации возобновляется авиационное сообщение между Белоруссией и Литвой.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытке дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Белорусские власти также сообщили о задержании 33 российских наемников. А во вторник Лукашенко заявил о переброске в страну еще одного отряда боевиков.

Президент заявил о попытке организовать бойню в центре Минска. "Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии", - сказал Лукашенко.