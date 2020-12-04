Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи принял предложение стать старшим советником избранного американского президента Джозефа Байдена по вопросам здравоохранения, передает ТАСС. Об этом сам эксперт заявил в эфире телеканала NBC. "Я сразу же сказал "да", - сообщил он.

Байден накануне в интервью телеканалу CNN сообщил, что попросил главного инфекциониста США "сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах", а также предложил ему стать своим "старшим советником по вопросам здравоохранения и войти в состав команды [по борьбе с распространением] COVID-19". При этом Байден уточнил, что его разговор с Фаучи состоялся в четверг днем.

Кандидат от демократов также заявил, что в день своей инаугурации планирует попросить людей носить маску не менее 100 дней. "Всего 100 дней, чтобы носить маску (...) И я думаю, что мы увидим значительное сокращение", - сказал он.

Байден добавил, что готов публично привиться вакциной против коронавируса, если Фаучи подтвердит ее безопасность.

Фаучи возглавляет Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США с 1984 года. Главный американский инфекционист входит в рабочую группу при Белом доме, созданную весной этого года Дональдом Трампом в целях борьбы с коронавирусом.

Американские СМИ уже в течение продолжительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи.