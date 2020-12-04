США ввели визовые ограничения для функционеров Компартии Китая

США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им "деятельностью по принуждению". Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта [ЦК КПК], которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность. Эти злонамеренные действия были направлены на то, чтобы склонить к сотрудничеству и вынудить руководителей на местах, зарубежные китайские сообщества, академические круги, а также другие группы гражданского общества как в Соединенных Штатах, так и в других странах поддерживать авторитарный нарратив и политические предпочтения КПК", - заявил шеф американской дипломатии.

"Я продолжу применять такие визовые ограничения, чтобы дать понять, что тем, кто ответственен за действия, противоречащие международному порядку, в США не рады", - отметил госсекретарь.

Патриотический единый фронт китайского народа, или сокращенно Единый фронт - политическое объединение КНР, номинально являющееся народным фронтом и возглавляемое Коммунистической партией Китая. Помимо КПК, он включает восемь малых политических партий и Всекитайскую федерацию промышленности и торговли. Единым фронтом управляет Рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК.

Единый фронт, вместе с другими общественными организациями (профсоюзами, женскими и молодёжными организациями и т. п.), представлен в Народном политическом консультативном совете Китая.