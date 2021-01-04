Саудовская Аравия и ее союзники договорились о возобновлении отношений с Катаром и снятии блокады, введенной в отношении эмирата более трех лет назад. Как сообщил Reuters высокопоставленный источник в администрации Дональда Трампа, соглашение между сторонами, которое положит конец конфликту, будет подписано 5 января.

Лидеры стран Персидского залива планируют собраться во вторник в Эр-Рияде на ежегодном саммите, в ходе которого планируется объявить об урегулировании конфликта. В рамках соглашения Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет прекратят блокаду Катара, а эмират в ответ откажется от исков, связанных с санкциями соседних государств.

Позднее кувейтский министр иностранных дел Ахмед Насер ас-Сабах сообщил, что Саудовская Аравия откроет свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром. "Сегодня вечером было достигнуто соглашение об открытии воздушных, наземных, морских границ между Саудовской Аравией и Катаром", - приводит его слова ТАСС.

Если соглашение будет подписано, оно станет еще одним крупным дипломатическим успехом администрации Дональда Трампа. Ранее американским дипломатам удалось добиться нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Отмечается, что действия США на Ближнем Востоке направлены на создание коалиции против Ирана.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром 5 июня 2017 года. Эти государства обвинили Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. После этого против эмирата применили экономические санкции и транспортную блокаду: в частности, страны региона закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации.