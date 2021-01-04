Иран запустил процесс обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года в 4%, сообщает агентство Mehr. Как сообщил агентству представитель правительства Ирана Али Рабии, производство запущено на ядерном объекте в Фордо

Mehr News Agency

Иран запустил процесс обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года в 4%, сообщает агентство Mehr. Как сообщил агентству представитель правительства Ирана Али Рабии, производство запущено на ядерном объекте в Фордо.

2 января Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.

По плану Тегерана, Иран ежегодно может производить не менее 120 кг урана с обогащением 20%, для чего задействуют не менее 1000 центрифуг IR-2m. Кроме того, Тегеран запретит любые проверки своих ядерных объектов, предусмотренные соглашением 2015 года. Однако если страны-участницы соглашения по ядерной программе страны начнут соблюдать свои обязательства в течение трех месяцев после утверждения этого закона, иранская администрация должна представить в парламент предложение о взаимных мерах для восстановления полного выполнения своих обязательств.

Запрет производства высокообогащенного урана и ограничение уровня обогащения 4% были одним из условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в 2015 году Ираном и США, Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Германией. Он предусматривал заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Однако соглашение не было ратифицировано конгрессом США, что позволило президенту Дональду Трампу объявить о выходе из соглашения и возобновлении санкций. США заявили, что план никак не ограничивает Иран в разработке ракетного оружия. Критики соглашения также отмечали, что оно не устраняет полностью возможность производства ядерного оружия Ираном, а только откладывает эту перспективу на будущее.

В первом интервью телеканалу CNN Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация намерена вернуть Иран в рамки соглашения 2015 года. При этом Салливан подтвердил, что необходимо добиваться ограничения и прекращения ракетной программы Ирана, однако для этого новая администрация США намерена использовать дипломатические методы.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фордо комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.