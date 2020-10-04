Фото: Ministry of Tourism and Antiquities / facebook.com В Египте у знаменитой пирамиды Джосера прошла презентация 2600-летнего саркофага, в которой приняли участие глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири и министр по делам древностей Халед Эль-Анани

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities / facebook.com

В Египте у знаменитой пирамиды Джосера прошла презентация 2600-летнего саркофага, в которой приняли участие глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири и министр по делам древностей Халед Эль-Анани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Археологи представили находки журналистам и присутствовавшим на церемонии дипломатам, а также открыли один из саркофагов в присутствии прессы.

Халед Эль-Анани отметил, что в большинстве саркофагов находятся мумии. Они были погребены более 2600 лет назад. "Я считаю это началом большого археологического открытия", - сказал он, добавив, что в том районе, предположительно, есть еще саркофаги, количество которых невозможно даже предсказать.

Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири сообщил, что, по предварительным данным, ярко украшенные саркофаги принадлежали священникам, высокопоставленным чиновникам и представителям элиты Позднего периода (664 - 525 гг. до н.э.).

В Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира, недавно было найдено по меньшей мере 59 нетронутых саркофагов. Археологи также нашли 28 статуэток Птах-Сокара - главного божества некрополя в Саккаре, а также 35-сантиметровую бронзовую статуэтку бога Нефертума, украшенную драгоценными камнями.

В Саккаре находятся по меньшей мере 11 пирамид, включая знаменитую ступенчатую пирамиду, а также сотни гробниц знатных и высокопоставленных лиц Древнего Египта. В некрополе также есть объекты, начиная от времен Первой Династии (2920 - 2770 гг. до н.э.) и до Коптского периода (395 - 642 гг.).

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.