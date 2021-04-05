Биньямин Нетаньяху

IsraeliPM / YouTube

В первый день возобновившегося в Иерусалиме судебного процесса над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокурор Лиат бен Ари заявила, что он разными способами добивался от владельцев СМИ неправомерных услуг в продвижении его личных интересов, сообщает Русская служба BBC.

Это одно из наиболее конкретных обвинений, ранее сторона обвинения оперировала более общими формулировками, как злоупотребление властью и коррупция. По словам бен Ари, в кругу Нетаньяху самой главной валютой является оказание взаимных услуг.

Бывший исполнительный директор компании Walla Илан Иешуа, первым выступивший на суде в качестве свидетеля обвинения, заявил, что ему было приказано убрать с одноименного новостного портала негативные истории о Нетаньяху. Иешуа также сообщил, что владелец сайта, Шауль Елович, распорядился публиковать истории с нападками на противников премьер-министра.

В рамках одного из обвинений, предъявленных Нетаньху, прокуратура настаивает на том, что премьер принимал "регулирующие решения" стоимостью в сотни миллионов долларов в пользу Еловича в обмен на позитивное освещение его политической деятельности. Сам Нетаньяху, а также Елович, категорически отрицают незаконные действия со своей стороны.

Дело о "позитивном освещении" деятельности должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.

В понедельник в Иерусалиме началась доказательная часть процесса по обвинению премьера в коррупции. Трансляцию суда ведут израильские телеканалы. На этой стадии судебного процесса будут рассматриваться показания более 300 свидетелей обвинения и защиты.

Судебный процесс над Биньямином Нетаньху начался год назад, первое слушание прошло 24 мая 2020 года.

Еще одно обвинение касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.