Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном в рамках правящей семьи. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении королевской канцелярии, переданном в понедельник официальным иорданским агентством Petra.

"Король Абдалла II поручил своему дяде принцу Хасану бен Талалу взять в свои руки улаживание возникшей проблемы в соответствии с традициями хашимитской семьи", - указывается в документе. Королевская канцелярия отметила, что принц Хамза "согласился на предложенный королем вариант и выразил свою верность хашимитскому дому".

Решение Абдаллы II передать 74-летнему принцу Хасану бен Талалу, брату своего покойного отца, урегулирование разногласий со своим единокровным братом может свидетельствовать о достигнутом компромиссе внутри королевской семьи.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что иорданский суд государственной безопасности рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре, в который был вовлечен бывший наследный принц Хамза бен Хусейн.

Как 4 апреля сообщил вице-премьер и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, у иорданских спецслужб имеются достоверные сведения о причастности внешних сторон к заговору с целью дестабилизации ситуации в стране. По его словам, принц Хамза и ряд других задержанных властями подданных проводили "активные контакты с зарубежными сторонами на протяжении длительного времени". Как отметил вице-премьер, спецслужбы арестовали по делу о заговоре 14-16 человек. При этом он подчеркнул, что среди задержанных лиц нет ни одного военного.

Ранее в понедельник была распространена аудиозапись заявления 40-летнего принца Хамзы, в которой он сообщил, что не собирается подчиняться условиям домашнего ареста. "Я не буду терпеть, когда мне говорят, что вы не можете выходить на улицу, писать в Twitter и общаться с людьми, что вам разрешено только видеться с семьей", - указал он.

По данным арабских СМИ, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых раздавалась критика по поводу правления короля Абдаллы II.

В 1999 году умиравший от рака король Хусейн бен Талал назначил своим преемником принца Абдаллу бен Хусейна - сына англичанки Антуанетты Гардинер (королевы Муны), своей второй супруги. Он стал королем Абдаллой II. Кронпринцем был провозглашен принц Хамза бен Хусейн - сын королевы Нур, четвертой жены, в девичестве американки Лайзы Халяби, имеющей сирийские корни, но его лишили этого титула в 2004 году в пользу родного сына сына короля Абдаллы, Хусейна, которому сейчас 26 лет.