Путин и Эрдоган обсудили по телефону возможность производства вакцины "Спутник V" в Турции

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду обсудили возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на турецких предприятиях и поставки этого препарата в Турцию с мая.

"Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора двух лидеров. По ее данным, "подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении".

"Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", - отметили в Кремле. Там добавили, что "прорабатываются также возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях".

"По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты также обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). "Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов САР", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты Турции и РФ затронули в разговоре и ситуацию в Ливии. Они договорились "и впредь поддерживать усилия Правительства национального единства по укреплению целостности страны при учете интересов основных политических сил и регионов".

Наконец, президенты двух стран обсудили перспективы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, где создан российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

"Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам", - заключили в Кремле.

Сообщение турецкого агентства "Анадолу" о телефонном разговоре президентов почти дословно повторяет пресс-релиз Кремля.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туры в Турцию.

Согласно неофициальной версии, закрытие турецкого туристического направления имеет политическую подоплеку. 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым российским, а также поддержал возможное вступление Украины в НАТО. Уже 12 апреля российское правительство объявило о приостановке авиасообщения с Турцией.

30 апреля сообщалось, что Турция стала 63-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Об этом рассказал разработчик препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Турция подписала контракт на поставку 50 миллионов доз российской вакцины. Согласно заявлению, вся партия препарата поступит в течение шести месяцев, а поставки начнутся уже в мае. Кроме того, 26 апреля РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в конце апреля заявил, что готов лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется. При этом он заверил, что нехватки вакцин в Турции не будет.

"У нас имеются вакцины. И их достаточно, поэтому я не принимаю никаких домыслов на этот счет. Помимо России, с Германией есть определенные договоренности о поставках. И мы работаем над отечественной вакциной", - сказал он.

По числу заражений COVID-19 Турция находится на пятом месте в мире (4 929 118 зарегистрированных случаев). Умерли 41 527 человек.В стране введен локдаун с 29 апреля до 17 мая: все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных с властями, закрыты. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению.