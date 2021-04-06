Джастин Трюдо заявил, что Канада столкнулась с третьей волной COVID-19

Justin Trudeau / Facebook Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Канаде

Canada.ca

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной распространения коронавируса, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - сказал глава правительства. Его слова приводит "Интерфакс".

Джастин Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

За последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии. Буквально за неделю число пациентов, находящихся в реанимации, увеличилось на 18%. Более 90 процентов случаев новых заболеваний связаны с распространением "британского" штамма коронавируса, сообщает Radio-Canada.

Также в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Pfizer планирует в течение апреля поставлять в страну по 1 млн доз вакцины еженедельно. Еще 1,3 млн доз поставят на этой неделе Moderna и AstraZeneca.

Трюдо отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, более 935,5 тыс. выздоровели.