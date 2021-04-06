В Италии на 89-м году жизни скончался "отец евро" Роберт Манделл

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Канадский экономист Роберт Манделл, который считается одним из "отцов евро", умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, помощника директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.

По данным Forbes, лауреат Нобелевской премии 1999 года умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал последние годы вместе с семьей.

Манделл родился 24 октября 1932 года в городе Кингстон в Онтарио, обучался в университете Британской Колумбии в Ванкувере, Вашингтонском университете Сиэтла и в Массачусетском технологическом институте. Кроме того, он обладал дипломом юриста Университета Ватерлоо и учился в Лондонской школе экономики. С 1974 года Манделл был профессором Колумбийского университета.

Ученого считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой валюты для Европы. Начиная с 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике "за анализ денежной и фискальной политики в рамках разных режимов валютного курса, а также за анализ оптимальных валютных зон". Премия стала результатом многолетней работы ученого над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Манделл начал собирать материал для нее еще во время работы в Международном валютном фонде в 1960-х. Вместе с экономистом Маркусом Флемингом они создали теоретическую основу неолиберализма как экономической модели (модель Манделла - Флеминга).