Делегация Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за "пророссийских настроений" Белоруссии

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Украина намерена искать другой город вместо столицы Белоруссии и другую страну для очных переговоров Трехсторонней группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Сейчас эти переговоры проходят в формате видеоконференции без очных встреч участников.

Резников заявил, что в Белоруссии сейчас "доминируют определенные мысли пророссийского толка и антиукраинского характера", а сама страна "находится под влиянием Российской Федерации". Поэтому представители Украины не готовы встречаться на этой территории.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", - сказал Резников.

Как напоминает РБК, в августе 2020 года полпред Украины в Контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за протестов в Белоруссии переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории. "Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. <...> Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это возможно", - сказал он тогда.

4 апреля Кравчук заявил, что Киев не будет продолжать переговоры, пока в них участвует представитель от самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова, которую в 2018 году объявили в розыск на Украине, признав виновной в создании террористической организации. Ее также внесли в базу "Миротворца" как антиукраинского пропагандиста и пособника боевиков. Перенести переговоры из Минска "в какую-нибудь другую страну" предлагал и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко еще в 2018 году. В качестве обоснования он также выдвигал тезис о враждебной политике белорусского руководства. По его словам, делегация Белоруссии в ООН постоянно голосует против предложений украинской стороны, даже тех, которые не касаются вооруженного конфликта с Россией в Донбассе.

МИД России тогда отметил, что "залог успеха в украинском урегулировании не в смене переговорных площадок или форматов". "Жизнеспособный результат может быть достигнут лишь тогда, когда для этого будет достаточно политической воли сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска, их готовности выполнять взятые на себя обязательства", - сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

В последних числах марта стало известно, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных. При этом в Кремле выражают беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

В Госдепе США заявили, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, призвав Россию воздерживаться от агрессивных действий и "не запугивать" Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д., и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов назвал позицию Киева циничной. "Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса - гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", - заявил Грызлов.

По его словам, украинские военные "продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах". "Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений", - добавил он.