Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу.

"Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом", - сказал он.

Представитель полиции отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Назвать имя человека пресс-секретарь отказался, передает РБК.

Источник в Службе безопасности Кипра сообщил, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где в течение шести лет хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова.

Власти Ливана сообщили, что груз был конфискован в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus, которое перевозило его из Батуми в Мозамбик. Моряки, работавшие на судне, сообщили, что его владельцем был предприниматель Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Он также является уроженцем Хабаровска.

В Бейруте задержаны 16 портовых служащих

В рамках расследования причин серии разрушительных взрывов в Бейруте в четверг задержаны 16 служащих столичного порта, сообщает Associated Press. Расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

К настоящему моменту проведены предварительные опросы ряда должностных лиц порта Бейрута, представителей таможенного управления, лиц, ответственных за техническое обслуживание, и тех, кто отвечал за эксплуатацию ангара N 12, в котором были складированы 2750 тонн сдетонировавшей аммиачной селитры, передает "Интерфакс".

Глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр сообщил в среду, что сотрудники его ведомства неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта. "С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали", - пояснил он.

В то же время Даэр отметил, что решение этого вопроса не находилось в компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в ангаре порта, а ими управляет и их эксплуатирует дирекция порта.

Директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC сообщил, что "существуют документы, цель которых состоит в том, чтобы переложить ответственность на других и помешать расследованию".

"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем. Он также выразил удивление в связи с тем, что "от складированного материала не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия".