Александр Лукашенко 5 августа дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Фото с сайта президента Республики Беларусь Борис Ельцин и Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Первый президент России Борис Ельцин не скрывал недовольства политикой его преемника Владимира Путина. Об этом в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на Youtube-канале "В гостях у Гордона", рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он встретился с журналистом в президентском дворце в Минске.

"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин. - Прим. "Гордона") сокрушался и жалел, - так я же у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить", - заявил Лукашенко.

По его мнению, причина трещины, которая пролегла в отношениях президентов России, - властолюбие Ельцина. "Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина", - считает белорусский президент.

Он вспомнил, как стал свидетелем вспышки гнева Ельцина, когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила 8 долларов за баррель - я держал эти базы", - передает Лукашенко слова Ельцина.

"Слушай, Борис, успокойся, сядь. Ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации", - ответил ему Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что "это первый случай, когда Ельцин начал просто беситься". Супруга Ельцина Наина попросила Лукашенко, чтобы тот успокоил его.

"Саша, скажи ему: он же с ума сойдет, ему же нельзя, у него сердце больное, успокой", - сказала она. Тогда Лукашенко предложил Ельцину алкоголь. "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина другом и старшим братом, хотя в их отношениях есть напряжение, передает "Интерфакс".

"Я искренне считаю Путина своим старшим братом", - сказал Лукашенко. Вместе с тем Лукашенко отметил, что "у нас есть определенное напряжение (в отношениях. - Прим. "Интерфакса"), потому что мы оба сильные личности", но "чего только не было, мы хорошие друзья, несмотря на эти перипетии".

Отвечая на вопрос, чем Лукашенко и Путин похожи, президент Белоруссии сказал: "Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное..." Кроме того, глава белорусского государства заявил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

Лукашенко также считает, что Путин не будет держаться за власть и стремиться сохранить свой пост вплоть до 2036 года. "Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко "не будет стрелять первым", но приготовился к "гибридной драке"

Александр Лукашенко заверил, что готов дать вооруженный отпор попыткам лишить его власти. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, с которым встретился в президентском дворце в Минске.

"Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов, но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнений", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, даст ли он приказ защищать страну, если кто-то позарится на ее территорию. Его слова приводит РБК.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности. В частности, Лукашенко высоко оценил расквартированную в Бресте десантно-штурмовую бригаду, в расположении которой он побывал в конце июня.

"Нажал кнопку - бригада на месте. Она полностью укомплектована по штатам военного времени. Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Это вообще! Отпетые, подготовленные по-современному... Равных, уверен, в мире нет", - сказал президент.

По словам Лукашенко, в политике он руководствуется принципом справедливости. Законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь, считает он. "Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это всё", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также заверил, что не повторит судьбу экс-президента Виктора Януковича, который после потери власти сбежал из страны. "Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. <...> Я про Москву даже не говорю, без денег там делать нечего, а у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить как [экс-президент Украины Виктор] Янукович", - сказал глава Белоруссии.

Он пояснил, что отсутствие денег - это не главный фактор такого решения, а главным для него остаются его убеждения и его земля.

Интервью продолжалось около двух с половиной часов. Перед ним Гордон и Лукашенко обменялись рукопожатиями, а потом продезинфицировали руки. Сидели они на отдалении друг от друга, сохраняя дистанцию, но без масок, пишет "Фокус".

В ходе интервью "подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика", сообщает сайт белорусского президента. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Белоруссии, проходящая избирательная кампания.

???? ЭКСКЛЮЗИВ "ГОРДОНА"

"Воспитанный сотрудник КГБ". Лукашенко рассказал, как познакомился с Путиным

Больше читайте тут: https://t.co/Yxa0lJNxgO— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) August 6, 2020

По поводу присоединения Крыма к России Александр Лукашенко сказал, что на месте украинских властей воевал бы за полуостров. "Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легли уже тысячи человек", - сказал он.

Лукашенко добавил, что Украина "безалаберно, бестолково" отнеслась к Крыму.

По его словам, "с Донбассом проще". "Донбасс - пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - сказал белорусский президент.

Дмитрий Гордон пояснил, что Лукашенко согласился на интервью из-за своего 16-летнего сына Николая. Президент рассказал, что Николай смотрит все выпуски передач журналиста Гордона и попросил отца прийти на интервью. Это первый раз, когда президент Белоруссии дал интервью программе на YouTube, отметил Гордон.

По словам Гордона, Лукашенко не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем. Как подчеркнул белорусский президент, его сын "оппозиционно настроен к власти вообще".