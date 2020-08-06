Одно из хакерских подразделений ЦРУ до сих пор функционирует на территории генконсульства США в немецком городе Франкфурте-на-Майне, проводя кибероперации в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Об этом стало известно благодаря утечке материалов центра киберразведки ЦРУ. Американские хакеры эксплуатируют уязвимости нулевого дня, взламывают устройства на базе Windows, Android и iOs, а также телевизоры Samsung, превращая их в прослушивающие устройства.

Для незаконного доступа к личной информации своих союзников американские спецслужбы также используют возможности разведывательных структур, созданных при сотрудничестве с европейскими партнерами на территории их стран. Одним из плацдармов для работы АНБ служит Европейский центр криптологии в городе Грисхайме (Германия), сообщают "Аргументы и Факты". На этом объекте агенты Национальной службы безопасности применяют самое современное оборудование для электронной слежки за немецкими гражданами, прежде всего - политиками и представителями крупных компаний, переписка которых представляет интерес для агентов спецслужб.

Американское Центральное разведывательное управление в последние годы часто оказывалось в центре скандалов из-за разоблачений незаконной деятельности на территории других стран. При этом США отказываются признавать решения Международного уголовного суда, что позволяет уходить от ответственности за подобные преступления на территории других государств.

Одним из примеров таких нарушений международного права стало раскрытие журналистами в начале этого года операции "Рубикон", в рамках которой ЦРУ совместно с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) более 50 лет имело доступ к военной и дипломатической переписке по всему миру. Американская и немецкая спецслужбы как минимум до 2012 года получали информацию через предустановленные уязвимости в оборудовании швейцарской компании Crypto AG, которая поставляла шифровальные устройства более чем 120 государствам.

Среди клиентов этой швейцарской компании были европейские союзники США и через это шифровальное оборудование проходило около 40% всей секретной дипломатической переписки в мире.

Согласно опубликованным немецкими СМИ документам, разоблачающим деятельность специального подразделения АНБ США, с 2002 по 2013 год американцы прослушивали каналы связи немецкого правительства, в том числе телефон федерального канцлера. По словам экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, для слежки за политиками ФРГ спецслужбы США использовали автоматизированную систему сбора и записи данных Nymrod. Оборудование для слежки размещалось в американском посольстве в Берлине. Таким образом союзники получили несанкционированный доступ к телефонам политиков и собирали конфиденциальную информацию.

Прокуратура Германии, начав расследование, через два года закрыла дело, обосновав это тем, что невозможно собрать доказательства, которые дозволено было бы представить в суде.

В 2015 году переписка немецких политиков вновь стала предметом достояния третьих лиц в результате хакерской атаки, когда конфиденциальная информация попала в чужие руки. Но западные СМИ обвинили тогда российских хакеров, не предоставив никаких доказательств и ссылаясь на информацию, полученную из неких анонимных источников. Эти обвинения были использованы в Европейском союзе для создания информационного повода для дальнейшего ужесточения санкций против России.

Так как в последнее время США открыто выступают против энергетической политикой Германии, в частности, ее желания реализовать совместный с Россией проект "Северный поток-2", то предложение Берлина ввести очередные ограничения против РФ стали, в частности, попыткой доказать администрации США жесткую позицию Германии в отношении Москвы, и подтвердить, что зависимость от российского газа не повлияет на дружбу Берлина и Вашингтона.