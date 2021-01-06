ВСЕ ФОТО В Вашингтоне из-за беспорядков и стрельбы в Конгрессе вводят комендантский час

Washington Post / youtube.com Группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената

Washington Post / youtube.com Выстрелы звучали в тот момент, когда протестующие пытались взломать запертые двери и ворваться в Капитолий

Washington Post / youtube.com У здания Капитолия продолжаются столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции

Washington Post / youtube.com

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 четверга по Москве) ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу, передает "Интерфакс". Вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из здания Конгресса, пишет USA Today.

Также были эвакуированы и члены Палаты представителей. Некоторые из них в момент эвакуации были в противогазах.

В здании Конгресса произошла стрельба, передают СМИ. Там ранение в грудь получила женщина, бывшая среди протестующих. Она находится в критическом состоянии, сообщают источники CNN.

Как уточняет телеканал, выстрелы звучали в тот момент, когда протестующие пытались взломать запертые двери и ворваться в Капитолий.

В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Вице-президент Майкл Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.

Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты Конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.

У здания Капитолия продолжаются столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Как передает корреспондент РИА "Новости", сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция, охраняющая Капитолий, запросила подкрепление.

Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.

Бывший начальник полиции Капитолия Терри Гейнер охарактеризовал протесты 6 января как беспрецедентные за все четыре десятилетия его службы в правоохранительных органах. "Это опасно. Эта толпа, подстрекаемая самим президентом, пылает невиданной ненавистью. Это определенно что-то новое, с чем приходится иметь дело", - сказал он.

Дональд Трамп на фоне начавшихся беспорядков занял демонстративно "законопослушную" позицию. В своем микроблоге Twitter он призвал протестующих сторонников действовать мирно и "поддержать" полицию.

В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков - несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.

Во вторник Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и администрацию Белого дома.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

Но Дональд Трамп считает, что демократы украли у него победу. "В этом году они сфальсифицировали выборы. Они сфальсифицировали их так, как не делали никогда раньше", - сказал президент.