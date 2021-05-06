Две экологические организации обвинили принца Эмануэля из правящей династии княжества Лихтенштейн в убийстве самого крупного медведя на территории Румынии. Об этом сообщается на сайте румынской неправительственной организации Agent Green. Помимо нее, обвинение в адрес принца Лихтенштейна выдвинула австрийская организация VGT.

По информации экологов, в марте Эмануэль получил от министерства окружающей среды Румынии разрешение на отстрел медведицы, которая нападала на некоторые местные фермы. Однако вместо нее принц Лихтенштейна застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур, который обитал на на охраняемой территории леса и никогда не приближался к сельской местности.

Экологические организации обвинили принца Эмануэля в браконьерстве и намеренном убийстве животного. "Интересно, как принц мог спутать медведицу, которая приходила в деревни, с самым крупным самцом, который всегда жил в глубине лесов. Понятно, что принц пришел не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей", - говорится в сообщении.

Экоактивисты назвали Артура самым крупным медведем на территории Румынии и, возможно, крупнейшим в Евросоюзе. Документы, оказавшиеся в распоряжении Agent Green, показывают, что за убийство медведя принц получил 592,8 балла из 600 в трофейном рейтинге. The Guardian пишет, что за добычу медведя принц Лихтенштейна заплатил семь тысяч евро.

Координатор кампании VGT Анн-Катрин Фройд выразила мнение, что трофейная охота должна быть запрещена без исключений. "В противном случае конфликты будут обостряться, и этот вид окажется под угрозой исчезновения, как это произошло в большинстве стран Европы. Позорно, что принц Эмануэль злоупотребил отступлением от правил, чтобы убить этого прекрасного медведя", - заявила она. Сам принц отказался комментировать эту ситуацию. Министерство окружающей среды Румынии начало расследование в связи с убийством медведя.

Бурые медведи - охраняемый вид в соответствии с румынскими законами, и Румыния запретила трофейную охоту в 2016 году. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб.