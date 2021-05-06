Азербайджан за первые четыре месяца 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на Минторг Турции и Ассамблею экспортеров Турции. На эти цели Баку потратил более 100 млн долларов.

"По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)", - отмечает агентство.

На второй позиции по таким закупкам расположился Азербайджан. Эта страна в январе-апреле приобрела у Турции военную продукцию на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.

Далее следуют ОАЭ - $90,299 млн, Бангладеш - $57,827 млн и Германия - $50,014 млн.

Пашинян: Покупка Арменией Су-30СМ спровоцировала войну

Армения в прошлом году закупала вооружение у России. И это, как полагают в Ереване, спровоцировало военный конфликт в Нагорном Карабахе. Так, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал в среду, что к боевым действиям привела покупка республикой самолетов Су-30СМ.

"Мы готовились к войне, и подтолкнули войну. Закупив сверхсовременные Су-30СМ, мы спровоцировали войну. Противник наблюдает и видит, что ты идешь к черте перехода от оружия 80-х к оружию 2020 года", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента во время "правительственного часа". Его слова приводит "Интерфакс".

В январе 2019 года Армения заключила с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ. Через месяц власти республики заявили, что намерены приобрести еще восемь истребителей.

По словам Пашиняна, противник понимал, что это верное место для удара, чтобы "ты не успел перейти эту черту, остался на уровне оружия 80-х годов". "Удар был нанесен тогда, когда Су-30СМ прибыли в Армению, но полного вооружения еще не было", - пояснил Пашинян.

В июле 2020 года Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30 СМ "успешно применены ракеты класса "воздух-земля", все цели сбиты".

Однако 20 марта 2021 года Пашинян во время встречи с жителями села Оганаван Арагацотнской области сказал, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели ракет класса "воздух - воздух".

Ответственность за покупку современной авиации без боеприпасов Пашинян возложил на своих предшественников в руководстве страны, сообщал РБК. "Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?" - сказал глава правительства. При этом он подчеркнул, что ответственность за поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном осенью прошлого года полностью берет на себя.

Бывший начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян говорил, что в 2016 году ему удалось отговорить руководство страны от покупки самолетов, однако впоследствии они все равно были приобретены.

Акопян утверждал, что лично говорил премьер-министру перед подписанием договора, что это будет "преступным шагом", поскольку российские законы запрещают продажу третьим странам вооружений для Су-30СМ, в том числе ракет. Однако, по словам военного, авторы контракта между Москвой и Ереваном "не читали российское законодательство".

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. С 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в регионе. В Нагорный Карабах были переброшены российские миротворцы, несколько районов перешли под контроль Азербайджана.