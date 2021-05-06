В Рио-де-Жанейро в ходе полицейской спецоперации погибли в перестрелке 25 человек

Record News / YouTube

В Рио-де-Жанейро в Бразилии полицейская спецоперация против банды наркоторговцев привела к стрельбе. В итоге смертельные ранения получили десятки людей, передает телеканал G1. От шальных пуль пострадали даже пассажиры метро.

Среди убитых 24 предполагаемых участника банды, а также сотрудник полиции Андре Фриаш. Ранения получили два пассажира метрополитена и два полицейских. Кроме того, шальной пулей был ранен в ногу житель фавелы, находившийся в тот момент у себя дома.

В полиции заявили, что банду, на которую велась охота, подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам, похищениям детей и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

RT опубликовал видео с места перестрелки. Оно было снято в вагоне поезда метро в первые минуты после стрельбы. Многие пассажиры легли на пол, пытаясь укрыться от пуль.

По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с июля 2016 года. В июне 2020 года Федеральный верховный суд Бразилии запретил на период пандемии проведение полицейских операций в фавелах, кроме как "в случае исключительной необходимости" и с санкции прокуратуры.