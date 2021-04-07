Вакцинация в Риге, апрель 2021 года

gints.ivuskans / DepositPhotos Вакцинация в Риге, апрель 2021 года

gints.ivuskans / DepositPhotos

Комитет по оценке фармакологического риска Европейского агентства лекарственных средств (EMA) подтвердил, что одним из побочных эффектов использования вакцины AstraZeneca (сейчас переименована в Vaxzevria) является образование тромбов в сосудах. Об этом говорится на сайте агентства.

Комитет отметил, что тромбы образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса), брюшной полости (тромбоз внутренних вен) и в артериях в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и иногда с кровотечением.

EMA изучило 62 случая тромбоза церебрального венозного синуса и 24 случая тромбоза внутренних вен, о которых было известно на 22 марта 2021 года (18 из этих случаев оказались смертельными). Специалисты отметили, что в большинстве случаев указанные симптомы были зафиксированы у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации, пишет "Медуза".

Предполагается, что симптомы вызваны иммунным ответом от вакцины, но конкретные причины пока неизвестны. Имеющиеся данные не позволяют говорить, что у тех, у кого проявились эти нежелательные явления, были какие-то факторы риска.

EMA заявило, что люди, получившие вакцину AstraZeneca, должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них развились следующие симптомы: одышка, боль в груди, отек ног, длительная боль в животе, неврологические симптомы (включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения), маленькие пятнышки крови под кожей вне места прививки.

При этом EMA не считает нужным отказываться от вакцины AstraZeneca. "COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Указанное сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и совокупные преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски нежелательных явлений", - заявило агентство. В EMA отметили, что прививку AstraZeneca в Евросоюзе получили уже около 34 миллионов человек.

Молодым лучше не прививаться AstraZeneca

Британский регулятор MHRA объявил в среду, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, поскольку растет число случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca.

По словам представительницы MHRA, доктора Джун Рейн, общественная безопасность выступает главным приоритетом, сообщает Русская служба BBC.

По данным MHRA, на 31 марта было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате этого скончались.

Как отметила доктор Рейн, клинические исследования позволяют оценить распространенные побочные эффекты, однако редкие случаи можно выявить лишь в результате масштабной вакцинации.

Председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Вэй Шэнь считает, что людям в возрасте 18-29 лет без проблем со здоровьем следует предлагать не AstraZeneca, а альтернативные вакцины, если они есть в наличии.

"Мы не рекомендуем останавливать вакцинацию для отдельных лиц в каких-либо возрастных группах, - оговорился профессор Вэй Шэнь. - И совет заменить AstraZeneca на альтернативную вакцину дается скорее как чрезвычайная мера предосторожности, нежели из реальных соображений безопасности".

Ранее, выступая в Корнуолле, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что к какому бы выводу ни пришли регуляторы по поводу вакцины Oxford-AstraZeneca, это никак не повлияет на установленный график выхода Великобритании из локдауна.

"Полагаю, важно выслушать, что скажут ученые, врачи и медицинские эксперты, но всё, что я пока слышал, не дает мне оснований считать, что избранную нами дорожную карту следует менять или как-то отклоняться от нее", - заявил Джонсон.

В середине марта большая часть стран Евросоюза приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Это произошло после появления данных об образовании тромбов у некоторых людей, прошедших вакцинацию.

18 марта EMA заявило, что пришло к таким же выводам после предварительного анализа. Однако 6 апреля глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавальери сказал, что агентство все же обнаружило связь между использованием препарата AstraZeneca и образованием тромбов.

Ранее группа норвежских врачей заявила, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. К аналогичным выводам пришли эксперты из Германии.

Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca - Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после успокаивающего заявления ЕМА.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Одним из привившихся этой вакциной, в частности, стал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала странам продолжить применение вакцины, отметив, что венозная тромбоэмболия является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. "Вакцинация от COVID-19 не уменьшит число заболеваний и не снизит смертность от других причин", - подчеркнули в организации.