В турецкой провинции Конья потерпел крушение истребитель ВВС Турции NF-5, пилот самолета погиб. Как сообщает газета Sabah, самолет NF-5 разбился во время учебного полета. Он был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").
Информацию о гибели пилота Бурака Генчелена подтвердили в Минобороны Турции. "Мы выражаем наши соболезнования его скорбящей семье, ВС Турции и великому турецкому народу", - сообщается в Twitter ведомства. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, истребитель рухнул неподалеку от жилых домов.
#SONDAKİKA— A Haber (@Ahaber) April 7, 2021
Konya'da gösteri uçağı düştü! Karatay ilçesine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi pic.twitter.com/Y5ZPgQwjp2