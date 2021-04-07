В Турции потерпел крушение истребитель, пилот погиб

A Haber / twitter.com

В турецкой провинции Конья потерпел крушение истребитель ВВС Турции NF-5, пилот самолета погиб. Как сообщает газета Sabah, самолет NF-5 разбился во время учебного полета. Он был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").

Информацию о гибели пилота Бурака Генчелена подтвердили в Минобороны Турции. "Мы выражаем наши соболезнования его скорбящей семье, ВС Турции и великому турецкому народу", - сообщается в Twitter ведомства. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, истребитель рухнул неподалеку от жилых домов.