По меньшей мере 379 человек считаются пропавшими без вести в Колумбии за неделю акций протеста против налоговой реформы. Об этом в четверг заявили местные правозащитные организации.

"Рабочая группа по насильственным исчезновениям, объединяющая 26 общественных организаций, требует от офиса омбудсмена Колумбии начать срочные поиски <...> 379 лиц, пропавших без вести с начала общенациональной забастовки", - говорится на странице объединения в Twitter.

Среди пропавших есть участники акций протеста, задержанные полицией, пишет El Tiempo.

По данным управления колумбийского омбудсмена, к ним поступила информация о 145 пропавших, 55 из которых уже найдены.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19, передает ТАСС. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы. Министр финансов подал в отставку, однако протесты не прекращаются.