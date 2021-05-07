Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm для экстренного применения у людей в возрасте 18 лет и старше

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm для экстренного применения у людей в возрасте 18 лет и старше. Об этом сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс".

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) также изучила доступную информацию и рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше с курсом в две дозы", - продолжил гендиректор ВОЗ.

Вакцина от Sinopharm стала шестой вакциной от коронавируса, которая получила от ВОЗ оценку безопасности, эффективности и качества, отметил он.

Гебрейесус добавил, что благодаря данному решению вакцину теперь можно приобрести для глобальной инициативы COVAX - программы по обеспечению равного доступа к вакцинам по всему миру. Кроме того, одобрение препарата Sinopharm со стороны ВОЗ "дает странам уверенность в ускорении получения разрешения" на использование данной вакцины их регулирующими органами, отметил он.

30 апреля в этот список включили препарат американской компании Moderna. Для экстренного применения ВОЗ ранее также рекомендовала вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen (входит в Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (производимые SKBio в Южной Корее и в Институте сыворотки Индии).

ВОЗ также призвала государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции в целях увеличения их производства в мире. По данным китайской Global Times, вакцину Sinopharm одобрили в 45 странах. Препарат в ходе третьей фазы клинических исследований показал эффективность в 78,1% после введения двух доз. Среди побочных реакций были выявлены боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

В начале мая также должны одобрить инактивированную вакцину другой китайской компании Sinovac.

Сроки включения российской вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи в список рекомендованных к экстренному применению пока не определены, они, предположительно, станут известны после предоставления всех данных и окончания инспекций.