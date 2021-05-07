Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление немецких адвокатов, поданное в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности, передает "Интерфакс".

"Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить... Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" - сказал Лукашенко, слова которого в понедельник приводит госагентство "БелТА".

Президент отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну", - сказал он.

"У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны... Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа", - сказал Лукашенко. Он добавил, что сейчас ведется работа, чтобы поднять этот пласт о военных преступлениях тех лет на территории Белоруссии: "Как только наш генеральный прокурор занялся этим - лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке. И мы покажем это всему миру".

Лукашенко подчеркнул, что порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде", - заявил он.

Президент добавил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций "желтых жилетов" во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов.

Напомним, 5 мая стало известно, что четыре немецких адвоката обратились в федеральную прокуратуру Германии с жалобой на преступления против человечности в Белоруссии. Юристы подали заявление от имени десяти белорусов, которые заявили, что пострадали от пыток силовиков во время протестов.

Заявление против Лукашенко подано в прокуратуру ФРГ, поскольку германское законодательство позволяет расследовать преступления против человечности независимо от того, где они были совершены. Речь идет о законе, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) и действует в ФРГ с 2002 года. В нем заложен принцип универсальности международного права - это значит, что немецкие органы юстиции могут наказывать за такие преступления, даже если они совершены не в Германии и ни виновники, ни их жертвы не являются гражданами ФРГ.

Адвокаты просят прокуратуру провести независимое расследование случаев насилия, поскольку в самой Белоруссии ни Лукашенко, ни силовикам не грозят правовые последствия.

"Все подзащитные сообщают о задержаниях по ничтожным поводам, пытках и насилии в дни заключения. Они были заперты в слишком тесных камерах или автомобилях, в течение нескольких дней к ним применяли физическое насилие, унижали, угрожали и оскорбляли достоинство другими способами", - отметили адвокаты в своем заявлении.

Среди дел, которые были приняты к рассмотрению, дело гражданина Израиля Александра Фрумана, в августе 2020 года задержанного в Минске на 78 часов и подвергшегося издевательствам силовиков.

Александр Фруман, специалист по базам данных и статистике, служивший в бригаде "Гивати" ЦАХАЛа, был задержан в Минске, на проспекте Независимости, когда прогуливался вместе с женой. После того, как он сфотографировал телефоном автобус с милиционерами, его неожиданно схватили люди в черном, избили и посадили в автозак, продолжая наносить удары дубинками. В ответ на просьбу позвонить в посольство он услышал в свой адрес ругательства и антисемитские шутки.