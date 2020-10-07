Бывший канлер Германии Герхард Шредер пригрозил подать в суд на немецкий таблоид Bild из-за интервью с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. В интервью российский оппозиционер назвал германского политика "мальчиком на побегушках Путина". О своем намерении судиться Шредер написал на своей странице в Linkedin.

"Я понимаю непростую ситуацию, в которой оказался Навальный. Его заявления в интервью Bild о якобы "скрытых платежах" неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и bild.de распространили эти заявления", - написал Шредер.

Бывший канлер добавил, что "считает себя вынуженным подать в суд" на Bild, "который серьезно нарушил" его права. Кроме того, политик пригрозил судом другим СМИ, которые будут распространять информацию таблоида, пишет "Медиазона".

Ранее Алексей Навальный дал интервью Bild, в котором прокомментировал высказывания Шредера, отрицавшего, вслед за Кремлем, отравление российского оппозиционера. "Герхард Шредер получает деньги от Путина. Но если он сейчас пытается отрицать это отравление, это действительно очень разочаровывает. <…> Мне это тоже очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер - мальчик на побегушках Путина, который защищает убийц", - подчеркнул Навальный.

Кроме того, оппозиционер рассказал о "скрытых платежах", которые, по его версии, президент Владимир Путин отправлял Шредеру.

"Есть официальная оплата [за работу в "Газпроме"], и я не сомневаюсь, что есть и скрытые платежи. Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет изучает "Роснефть" и "Газпром". У меня нет документа, в котором было бы написано черным по белому: Вот, мистер Шредер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получил тайные платежи", - добавил Навальный.

Отметим, что ничего нового к оценке Шредера Навальный в сущности не добавил. Еще три года назад немецкая пресса отмечала, что экс-канцлер, выдвинутый в совет директоров "Роснефти", "окончательно опустился" до проплаченного слуги Путина.

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году политик стал главой совета директоров российской госкомпании "Роснефть", в 2020 году его вновь переизбрали на эту должность.

Оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа. Яд подействовал, когда он летел на самолете из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там Навальный провел в коме два дня, после чего на фоне крупного общественного резонанса власти все же выдали разрешение на его транспортировку в берлинскую клинику Charite. В Германии военным химикам, несмотря на прошедшее время, удалось выявить в организме Навального следы яда. Им оказалась, по утверждению экспертов, новейшая модификация боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия семейства "Новичок". В неоднократном применении "Новичка" подозреваются российские спецслужбы.

Соратники Алексея Навального подали заявление в Следственный комитет, но ведомство не стало возбуждать дело об отравлении. 6 октября Навальный опубликовал постановление об отказе в возбуждении дела от 18 сентября. По словам политика, сперва его отменили, но потом вновь отказались возбуждать дело.

Навальный обвинил в своем отравлении российские власти. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми", добавив, что с оппозиционером "работают специалисты ЦРУ США".