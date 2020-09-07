В Евросоюзе прокомментировали похищение лидера белорусской оппозиции, члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. В частности, представитель Литвы сравнил происходящее в соседнем государстве со сталинскими репрессиями.

"Вместо того, чтобы общаться с жителями Белоруссии, уходящая власть пытается цинично устранять по одному. Похищение Колесниковой в Минске - позор. В XXI веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Его слова приводит Tut.by.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также призвал белорусские власти прекратить нарушать закон. "Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства", - написал он.

Ранее сообщалось, что утром 7 сентября некие люди посадили в микроавтобус Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел возле Национального художественного музея в Минске.

"Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь", - рассказала очевидица. - Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают".

В милиции Минска сообщили, что проверяют информацию о похищении Колесниковой. Однако там заявили, что не обладают информацией о задержании Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции.

В МВД, СК и Комитете госконтроля Белоруссии тоже нет информации о задержании Марии Колесниковой.

Ранее член президиума Координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала, что ее фактически выдворили из страны в Польшу. Ковалькова отбыла 10 суток ареста за встречу с бастующими рабочими Минского тракторного завода и сразу же после этого получила еще 15 суток за участие в другой акции.

В день второго суда Ковалькова почувствовала себя плохо и попросила вызвать скорую. "Но вместо "скорой" ко мне приехали сотрудники КГБ, которые сказали, что я буду находиться в заключении достаточно длительное время и это не последние 15 суток, которые я получу. Альтернативный вариант они предложили - вывезти меня из страны", - рассказала политик. В итоге Ковалькову вывезли из СИЗО и доставили на контрольно-пропускной пункт на белорусско-польской границе. Сейчас она находится в Варшаве.