Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, он реагирует на речь, самостоятельно дышит и уже реагирует на слова окружающих, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite. Врачи вывели его из медикаментозной комы и отключают от аппарата ИВЛ.

Однако, как говорят в клинике, пока все еще "слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления"."Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной. Эта публикация о состоянии его здоровья сделана с ее согласия. Charite предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья пациента осуществляется в его интересах," - также говорится в заявлении клиники.

Напомним, Алексей Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику Charite.

2 сентября правительство ФРГ в лице канцлера Ангелы Меркель выступило с утверждением, что токсикологи вооруженных сил страны, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства инцидента. В Москве ответили, что также заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, но ждут от германской стороны доказательства версии об отравлении.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока "не видят повода" для проведения уголовного расследования, ссылаясь на утверждения омских врачей, которые не нашли следов отравляющих веществ в организме оппозиционера.

Следственный комитет России сообщил, что заявление родственников Навального о возбуждении уголовного дела по факту покушения на жизнь общественного деятеля передано в Западно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте.

По утверждению главы МВД Владимира Колокольцева, проверку проводит транспортная полиция, но позже министр заявил, что не видит признаков криминала в происшествии с Навальным. Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что проверка продлена до 20 сентября.