Число погибших во время штурма Капитолия выросло до 5
Blink O'fanaye / Flickr.com
Число погибших во время штурма Капитолия выросло до 5 Начато расследование роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне
 
 
 
Число погибших во время штурма Капитолия выросло до 5
Blink O'fanaye / Flickr.com
 
 
 
Начато расследование роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне
The White House / Flickr.com

Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса 6 января.

Офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник получил ранение во время столкновений с протестующими. После выполнения задания он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени (утром 8 января по московскому времени). Сикник стал пятой жертвой беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января.

Первым о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами сообщил телеканал CNN, но полиция Капитолия вначале опровергла это сообщение.

Напротив здания Капитолия уже появились плакаты с именами и фотографиями погибших во время беспорядков. Кто-то принес цветы и зажег свечи напротив имен погибших.

У плаката с именем погибшей от выстрела в грудь ветерана ВВС США 35-летней Эшли Бэббит стоит красная табличка "Поддержи Трампа". Супруг Эшли Бэббит рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.

Еще одна жертва беспорядков - создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа. 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании и перевез в американскую столицу несколько десятков сторонников Трампа.

55-летний погибший Кевин Грисон прибыл на протесты в Вашингтон из Афин штата Алабама. По словам его семьи, у Грисона было высокое кровяное давление, он перенес сердечный приступ. У него остались жена и дети. "Кевин был сторонником Трампа и посетил мероприятие 6 января 2020 года, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту, - говорится в заявлении его семьи. - Он приехал не для того, чтобы участвовать в насилии или беспорядках, но он не мог мирится с действиями властей".

50-летний программист Бенджамин Филипс из Рингтауна, штат Пенсильвания, умер в результате инсульта, сообщает NBC News. Филипс основал для сторонников Трампа социальную сеть Trumparoo.com, через которую координировались поездки в Вашингтон сторонников президента США, желающих присутствовать на акции протеста.

34-летняя Розанна Бойланд из Кеннесо, штат Джорджия, скончалась в больнице, несмотря на оказание неотложной медицинской помощи. Никаких подробностей и причин ее смерти не сообщается. Бойланд была госпитализирована после того, как упала в обморок во время акции протеста.

Количество пострадавших в результате беспорядков на Капитолийском холме приближается к 60. Как говорится в заявлении начальника полиции Капитолия Стивена Санда, более 50 американских правоохранителей получили различные травмы и ранения после начала штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями.

В Вашингтоне продолжает действовать комендантский час, на улицах пустынно.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Кроме того, в отношении Трампа может быть начато расследование его роли в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне. Как сообщил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа, "если соберем доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения". Конгрессмены-демократы считают, что в произошедшем виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким силовым действиям.