Число погибших во время штурма Капитолия выросло до 5 Начато расследование роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Число погибших во время штурма Капитолия выросло до 5

Blink O'fanaye / Flickr.com Начато расследование роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне

The White House / Flickr.com

Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса 6 января.

Офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник получил ранение во время столкновений с протестующими. После выполнения задания он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени (утром 8 января по московскому времени). Сикник стал пятой жертвой беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января.

Первым о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами сообщил телеканал CNN, но полиция Капитолия вначале опровергла это сообщение.

Напротив здания Капитолия уже появились плакаты с именами и фотографиями погибших во время беспорядков. Кто-то принес цветы и зажег свечи напротив имен погибших.

У плаката с именем погибшей от выстрела в грудь ветерана ВВС США 35-летней Эшли Бэббит стоит красная табличка "Поддержи Трампа". Супруг Эшли Бэббит рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.

Еще одна жертва беспорядков - создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа. 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании и перевез в американскую столицу несколько десятков сторонников Трампа.

55-летний погибший Кевин Грисон прибыл на протесты в Вашингтон из Афин штата Алабама. По словам его семьи, у Грисона было высокое кровяное давление, он перенес сердечный приступ. У него остались жена и дети. "Кевин был сторонником Трампа и посетил мероприятие 6 января 2020 года, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту, - говорится в заявлении его семьи. - Он приехал не для того, чтобы участвовать в насилии или беспорядках, но он не мог мирится с действиями властей".

50-летний программист Бенджамин Филипс из Рингтауна, штат Пенсильвания, умер в результате инсульта, сообщает NBC News. Филипс основал для сторонников Трампа социальную сеть Trumparoo.com, через которую координировались поездки в Вашингтон сторонников президента США, желающих присутствовать на акции протеста.

34-летняя Розанна Бойланд из Кеннесо, штат Джорджия, скончалась в больнице, несмотря на оказание неотложной медицинской помощи. Никаких подробностей и причин ее смерти не сообщается. Бойланд была госпитализирована после того, как упала в обморок во время акции протеста.

Trump supporters who died during Capitol riot left online presence https://t.co/8YroyaFduE via @nbcnews — KittenInTheCity (@StressKitten) January 8, 2021

This is Kevin Greeson. Died breaking into the Capitol. His family statement said "...he was not there to participate in violence or rioting, nor did he condone such actions." https://t.co/7BixZIrDRf pic.twitter.com/HHYYjyDyJ3 — Ryan D (@kc_fun) January 8, 2021

MURIERON GRITANDO:

¡Retomemos este maldito país!

Carguen sus armas y salgan a las calles.



Ashli ​​Babbitt, de 35 años. Asesinada a tiros por la policía del Capitolio.

Benjamin Phillips, de 50 años, derrame cerebral. pic.twitter.com/EtE2m86ZIA — María Alessio (@maria_grapus50) January 8, 2021

Количество пострадавших в результате беспорядков на Капитолийском холме приближается к 60. Как говорится в заявлении начальника полиции Капитолия Стивена Санда, более 50 американских правоохранителей получили различные травмы и ранения после начала штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями.

В Вашингтоне продолжает действовать комендантский час, на улицах пустынно.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Кроме того, в отношении Трампа может быть начато расследование его роли в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне. Как сообщил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа, "если соберем доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения". Конгрессмены-демократы считают, что в произошедшем виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким силовым действиям.