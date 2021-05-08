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Ale_Mi / DepositPhotos Последствия взрывов на складе боеприпасов в селе Врбетице, 16 октября 2014 года

Фото: policie.cz Последствия взрывов на складе боеприпасов в селе Врбетице, 16 октября 2014 года

Фото: policie.cz

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны выслать по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Как сообщают České noviny, об этом Бабиш заявил журналистам после прибытия на неформальную встречу президентов и премьер-министров стран Евросоюза в Португалии.

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член [ЕC] подвергается нападению, это фактически нападение на всех", - сказал чешский премьер. Он призвал Европейский совет осудить атаку во Врбетице на следующем заседании.

По словам Бабиша, 7 мая, в первый день саммита в Португалии, состоялись длительные дебаты о взрывах во Врбетице, при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Поскольку это неформальный саммит, никаких письменных выводов сделано не было, отмечает издание. Ожидается, что более широкое обсуждение отношений с Россией состоится на саммите Европейского совета в конце мая.

18 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов в связи с причастностью российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага также объявила в розыск двух сотрудников ГРУ, известных как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", подозреваемых в причастности к организации взрывов.

Россия со своей стороны объявила о высылке 20 чешских дипломатов, дав им на сборы всего сутки и фактически парализовав работу посольства Чехии. 22 апреля Чехия объявила персонами нон-грата 81 человека - 35 дипломатов и 46 административно-технических сотрудников. Это стало крупнейшей разовой высылкой дипломатов с 1986 года.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония. В апреле россиян также выслали Болгария и Польша.