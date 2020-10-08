Санкции ЕС из-за отравления Алексея Навального грозят девяти россиянам

jorisvo / DepositPhotos Также в санкционный список будет внесен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)

ГосНИИОХТ

В санкционный список, который Франция и Германия передадут на рассмотрение партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением боевым ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального, включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), пишет парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

"По нашей информации, в списке - девять имен. Это - люди из администрации президента, а также - из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", - отмечает издание.

ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в список, так как "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Разработанный Парижем и Берлином санкционный список, как ожидается, рассмотрят главы МИД стран ЕС на встрече 12 октября в Брюсселе. Подготовленные санкции предусматривают замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза, передает "Интерфакс".

По информации Le Monde, власти Франции констатировали, что ФРГ не стала пересматривать отношение к проекту строительства газопровода "Северный поток 2". Газета также отмечает, что в отношении России уже действуют аналогичные санкции, введенные за "аннексию Крыма" в 2014 году. В этом случае санкционный список гораздо длиннее, он содержит 177 физических лиц и 48 юридических.

7 октября сообщалось, что Франция и Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с попыткой убийства отравляющим веществом Алексея Навального. Об этом говорилось в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.

"Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм, ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - отмечалось в документе.

Министры указали, что Франция и ФРГ "несколько раз требовали от России пролить свет на обстоятельства преступления и на личности тех, кто его совершил, но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила". "Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", - подчеркивается в заявлении министров.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Спустя два дня, после настойчивых требований со стороны родственников политика и общественных деятелей, российские власти все же разрешили перевезти Алексея Навального в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". В неоднократном применении этого яда подозреваются российские спецслужбы.

7 сентября в клинике сообщили, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

6 октября ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергли обвинения в причастности к инциденту с Навальным и на словах выразили готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.